Partido político de Calderón aumenta su popularidad por ATAQUES contra AMLO

Ángel Deschamps, quien es coordinador de la Organización política ‘México Libre’ en Veracruz, aseguró que las “broncas” entre Felipe Calderón Hinojosa y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han aumentado la popularidad del proyecto político del ex mandatario.

Aseguró que la situación no ha afectado al proyecto político al contrario; “La verdad es que no nos ha afectado, cada encontronazo que se han dado, los números de nosotros crecen exponencialmente, es una personas muy coherente y muy valiente y que no tiene cola que le pisen por lo que tanto se puede enfrentar con quien sea y cuando lo ha hecho los números para nosotros son fabulosos”, dijo refiriéndose a Felipe Calderón.

Reiteró que el tema de los pleitos, no los preocupa, incluso, por lo contrario, Calderón seguirá adelante con su objetivo de “mejorar al país”.

De ese modo, externó su invitación a la población de Xalapa, para asistir a las próximas asambleas que se llevarán a cabo en la capital de dicho estado.

Aseguró que para la próxima asamblea que será el 11 de agosto, se espera la presencia de alrededor de 500 personas.

Este proyecto se dirige a ciudadanos “comunes” quienes nunca han participado en algo político.

“Es usar el sentido común en la política que no se está usando en este momento y justamente ha sido la atracción más fuerte que hemos tenido. No estamos invitando a la gente que participe en partidos que por supuesto estamos abiertos a todo, pero no estamos buscando ni expanistas, ni expriistas sino ciudadano común y corriente”.

Deschamps, aseguró que buscan a mexicanos preocupados por el futuro de su país.

“La participación de Felipe Calderón y Margarita que son los líderes que tenemos nosotros en esta asociación cada participación que hacen a nivel nacional e inclusive las visitas que tenemos aquí en Veracruz son exponenciales y a veces nos sorprende la fuerza que tienen”.