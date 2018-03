Paro por la desaparición de estudiantes en la Universidades de Jalisco.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo en conferencia de prensa que “todo el aparato de inteligencia, de fuerza, de investigación con el que cuenta el gobierno está enfocado en buscar a los jóvenes desaparecidos.

Las comunidades estudiantiles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) convocaron a un paro de labores y a una asamblea para exigir la presentación de cuatro estudiantes desaparecidos en la última semana.

Mientras el silencio de @AristotelesSD sigue, las y los estudiantes de Jalisco se organizan.#NoSomosTresSomosTodxs pic.twitter.com/Q6mYp2vK9h — Tómala (@tomalaMX) March 22, 2018

Tras la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel Díaz, Marco Ávalos, así como de César Ulises Arellano Camacho y Susana Carolina Gutiérrez (quien ya fue localizada este jueves 22 de marzo)), compañeros, maestros y familiares salieron a manifestarse y a organizarse para exigir a las autoridades su búsqueda.

“Dejaremos el alma en presionarlos en exigirles. No queremos el espaldarazo en twitter. No vamos a descansar ni pararnos hasta que todas y todos estemos seguros. Nos sumamos a este paro nacional”, sostuvo la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.

La Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO informó que la asamblea será para “dialogar y organizarnos ante la inacción del gobierno y el grado de violencia intolerable que vive nuestro estado”.

La asamblea está convocada para este viernes 23 de marzo a las 18:30 horas en la explanada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ofreció una conferencia de prensa la tarde de este 22 de marzo, donde aseguró que "todo el aparato de inteligencia, de fuerza, de investigación con el que cuenta el gobierno está enfocado a la localización de Javier, Daniel y Marco, de la Universidad de Medios Audiovisuales, así como de Susana y César de la Universidad de Guadalajara".

El mandatario informó en su cuenta de Twitter que Susana Carolina Gutiérrez fue localizada y se encuentra a salvo en las instalaciones de Fsicalía de Jalisco. “La dependencia dará toda la información sobre su desaparición y hallazgo”, publicó.

“Las áreas de seguridad no descansarán hasta hallar el paradero de los jóvenes. Los estudiantes de Jalisco no deben de tener ninguna duda, estamos compartiendo la indignación y por supuesto me sumo a esta rabia. A nosotros nos corresponde hacer justicia”, afirmó.