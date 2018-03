Pareja mexicana recorre Latinoamérica en su ‘vocho’

CIUDAD DE MÉXICO.- Los novios Cynthia y Gustavo recorrieron 15 países en su "vocho" al que bautizaron como "Campeón", que rodó 115 mil kilómetros y en ocasiones hasta de habitación les sirvió. El 7 de junio de 2013 partieron de esta ciudad con un presupuesto de 90 mil pesos, y alcanzaron la meta de llegar a la Patagonia y de retratar Latinoamérica. El viernes pasado, después de más de cuatro años de travesías la pareja regresó a su tierra natal decidida a retomar el viaje, pero ahora para promover por el mundo las zonas turísticas de San Luis Potosí y atractivos de otras entidades. Lo que inició como aventura y la experiencia de arriesgarse por un sueño, dice Cynthia Gámez Velázquez, para ella y para su novio, Gustavo Alonso Sánchez, se ha convertido en una pasión y forma de vida. En 1540 días de recorrer caminos y conocer pueblos, dice, han visto que hay más gente buena que mala, y pudieron confirmar que lo que se quiere se puede.

"En ocasiones, gente sin conocernos se acercaba al vehículo a ofrecernos su casa para dormir. Nos abrían las puertas de su casa. Eso nos dejó la convicción de que hay que seguir confiando en la gente".

Cynthia recuerda que pocos confiaban en lo que podían lograr, nos decían 'se van a regresar', y el haber llegado a Ushuaia, en Argentina, ha sido la. Ahora el hecho de decir 'me quiero ir a Alaska, ya no lo veo imposible. Esto nos amplía el panorama de que todo lo que quieras lo puedas lograr, el chiste es enfocarte, proponerte y hacer esfuerzo', dice. Tienen su canal de YouTube titulado Nomadarte , y afinan detalles con la Secretaría de Turismo para convertirse en promotores turísticos y culturales del estado. Gustavo, de 32 años de edad, es egresado de la licenciatura en Comunicación, y Cynthía, dos años menor que su novio, tiene formación en Administración, pero adquirió conocimientos en video, fotografía, producción y redes sociales. Sus herramientas son dos cámaras fotográficas profesionales, estabilizadores, un dron y su computadora.En 2012 iniciaron planes de irse de "mochilazo" a recorrer el mundo, durante un año hicieron ahorros y Cynthia vendió su automóvil; con 90 mil pesos, cuando estaban por iniciar su gira, su suegra les ofreció que repararan un "vochito" viejo que estaba en el abandono, con el que salieron a una velocidad de 60 a 80 kilómetros. "No daba más". Llegaron a pueblos en los que impartían cursos de fotografía a estudiantes de escasos recursos, y en exposiciones daban a conocer sus imágenes. Al pasar los meses los recursos fueron limitados, hasta quedar en ceros, comenzaron a ofrecer trabajados de video y fotografía en hoteles a cambio del hospedaje y alimentos, como ocurrió en Guatemala, Costa Rica y Pánama."Nos quedamos sin dinero, en Panamá fue lo más crítico, comíamos lo básico, no cenamos y solo desayunamos, mientras conseguíamos un trabajo para seguir avanzando". En ese país lograron trabajar en una empresa productora que les permitió recibir dinero para seguir su recorrido. Se cumplió el proyecto de retratar todo Latinoamérica y llevar el arte de la fotografía a comunidades en donde hay niños que nunca había visto una cámara; en esas zonas, dice, llegaban a escuelas a ofrecer talleres sin costo. A mitad del viaje tenían tanto material de su trayecto que decidieron crear un canal de YouTube y contar en dónde estaban. Son tantas las experiencias acumuladas, pero entre ellas tiene presente la muerte de Vilka, una perrita que los acompañó durante siete meses. Vilka falleció en La Paz, Bolivia; un día se despertó decaída y por la madrugada falleció. Nos dolió mucho. "Fue el día más triste del viaje, queríamos llevarla a todos partes y traerla a México con nosotros". Allá la incineraron y sus cenizas las esparcieron en Ushuaia. Ahora que están con su gente, dice que están felices y haciendo planes para seguir viajando. Dijo que en su retornó, la Secretaría de Turismo los apoyó en la recepción. Han desistido de la idea de vender el "Campeón", meterlo al taller y embellecerlo. También tienen en mente producir un documental. En un concurso de Volkswagen contaron su experiencia en un video, en que mostraron que su "vocho" era como su casa y que nunca los dejó. La empresa automotriz les obsequió un vehículo Beatle último modelo que los viajeros tienen listo para salir rumbo a La Huasteca para promover el Xantolo, la festividad de Día de Muertos en esa región de la entidad potosina; después visitarán Real de Catorce y más adelante la Peña de Bernal en el estado de Querétaro. Después seguirá la partida hacia Alaska. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=krsdeQDdqC4