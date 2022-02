Pareja de peatones intenta ganarle el paso al mexibús y terminan arrollados

Una pareja fue atropellada al tratar de ganar el paso a una unidad de Mexibús Línea 2 que circulaba sobre la vía José López Portillo, en el Municipio de Coacalco con dirección a la terminal de Las Américas.

Ocurrió a la altura de la avenida Zarzaparrillas, al momento que los jóvenes (una mujer y un hombre) salen corriendo de manera intempestiva de entre la fila de vehículos que permanecían detenidos en el tráfico.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, se han registrado muchos accidentes viales debido a que no se respeta el carril del mexibús, uno de ellos fue cuando un motociclista casi muere atropellado por una de estas unidades.

El accidente ocurrió la tarde del pasado jueves 10 de febrero, cuando dos jóvenes, un hombre y una mujer, salieron al paso del Mexibús de forma sorpresiva. Pese a que el conductor frenó el vehículo, la pareja fue embestida.

Las imágenes del incidente quedaron registradas en video por la cámara de la unidad, en las que se aprecia cómo la cabeza de una de las personas estrella el parabrisas del Mexibús tras el impacto, mientras que su acompañante sale disparada metros adelante, sobre la vialidad.

"No, no, no, no, no... Se cruzaron solos", gritó el chofer, notablemente afectado.