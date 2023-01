Pareja LGBT denuncia discriminación de Guardia Nacional en Metro San Cosme

Con más de una semana de operación en el Metro de la Ciudad de México, la Guardia Nacional continúa dando de que hablar, y es que, a través de fotos y videos, usuarios reportan el actuar de estos elementos durante sus trayectos de vigilancia por las instalaciones.

En esta ocasión, un usuario de redes sociales denunció un acto de discrimincación por parte de un uniformado de la Guardia Nacional en el Metro San Cosme, luego de que lo acosara e insultara a él y a su pareja.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, durante el viernes 20 de enero, colectivos participaron en la marcha "Movilidad Sin Miedo" donde se expresó el rechazo a la presencia de más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional.

Exponen de discriminación a elementos de GN

Exponen a elemento de GN.

Por medio de Twitter, el usuario @ElGuaposaurio narró lo acontecido la noche del 24 de enero, donde aseguró que un Guardia Nacional veía a él y a su pareja "de manera directa y agresiva".

"A las 22:06 me subí al Metro San Cosme de la mano de mi novio, al entrar al andén un guardia nacional nos ve de manera directa y agresiva y hace una exclamación de enojo. Yo le mantuve la mirada pero no dejé de caminar. El nos sigue y se detiene detrás de nosotros pegado a la pared", escribió el joven.

Aunado a ello, relató que el elemento los siguió y se mantuvo cerca de ellos. "Le digo a mi novio que sigamos avanzando en el andén, el guardia hace lo mismo y de nuevo se detiene a la misma altura que nosotros, regresamos a donde originalmente nos detuvimos y se repite lo mismo. Volteo y le digo -algún problema oficial- el poniendo los ojos en blanco".

Te puede interesar: Guardia Nacional ‘documenta’ su trabajo en el Metro

Pareja homosexual enfrenta al Guardia Nacional

Captura

El usuario detalló que enfrentó al uniformado; sin embargo, dijo que al subir al vagón él los insultó. "-sigan adelante-. Yo, -¿hay algún problema con que estemos esperando el tren aquí?- sin respuesta.

-¿Me podría dar su nombre oficial?- sin respuesta. Llega el tren, mi novio me dice que nos subamos. Justo antes de que se cierre la puerta el guardia dijo: "pinches putos".

"Me sentí vulnerable y con miedo como hace mucho no me sentía. Casualmente la última vez fue también en un andén del metro pero en esa ocasión quien me insultó fue una persona alcoholizada en situación de calle. No quien se supone me debería estar cuidando. Me siento muy enojado".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram