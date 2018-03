Para pagar los estudios de su esposa, un tarahumara corre maratones

El indígena tarahumara, Miguel Lara, corre constantemente en maratones para poder costear los estudios de su esposa, quien desea estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En días pasados salió triunfador en la Sexta Carrera Tarahumara realizada en Monterrey con un tiempo de 1:20:23 hora y, según, hizo un poco más de esfuerzo a pesar de que está acostumbrado a correr horas y horas.

En una entrevista, el deportista confirmó que esta hazaña lo realiza para cumplir el sueño de su esposa e hijo, estudiar, pues él no pudo por falta de dinero.

'No estudié, porque mi madre no tenía dinero y mi padre me abandonó cuando tenía dos meses de nacido, sólo llegué al cuarto año de primaria, y lo mejor es que pude aprender hablar el español y con eso se me hizo más fácil para conseguir trabajo', dijo el indígena.

También señaló que su esposa busca ocupar un lugar en la Universidad Autónoma de Chihuahua y ya lo había obtenido, sin embargo, por no contar con INE no pudo inscribirse a la licenciatura en medicina.

'No pudo entrar por falta de la credencial de elector. No tenía una identificación. No era nadie para la Universidad, pero ya la sacó y ahora sí se podrá inscribir', comentó.

Pese a la negativa de la institución seguirá luchando por estudiar, de la misma manera agradeció a su esposo por el gran apoyo.

'Se siente bien que a uno le ayuden. Él me dice que le eche ganas, pero no es fácil, porque no hay mucho dinero y hay que trasladarse a Chihuahua, donde no conocemos a nadie. Ni a dónde ir'.