Papá rescata a su bebé de una casa incendiada, Chihuahua

En repetidas ocasiones hemos escuchado que por un hijo das hasta la vida. Esto quedó demostrado en un papá que entró a su casa incendiada para rescatar a su bebé de apenas cuatro meses de edad. El padre tuvo que ser atendido por paramédicos ya que presentaba quemaduras en partes de su cuerpo.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada sobre la calle Ometepec de la colonia Galeana, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Rescata a su hija de un incendio

Información que dio a conocer el Gobierno del estado, detalla que el incendio comenzó luego de que la cocineta se desprendiera de la pared y cayera al suelo pegando con el tanque de gas, cortando el circuito y posteriormente el fuego que consumió su hogar.

Por lo anterior, Wendy Vianey, Luis Alejandro y sus dos hijos (el bebé de cuatro meses y una niña de un año y 8 meses de edad) quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad al perder todas sus pertenencias.

Familia recibe apoyo tras perderlo todo en el incendio

Tras el incendio, personal de la Subsecretaría de Desarrollo Social se acercó al lugar para brindar la atención necesaria a esta familia afectada del estado de Chihuahua; hicieron entrega de una despensa, un kit para bebés (bañera, productos de higiene, pañales, pañalera, etc.), un kit de higiene y limpieza para el hogar (escoba, recogedor, trapeador, cloro, bote).

Además, cuatro colchonetas, dos paquetes de agua embotellada y se le ofrecerá acompañamiento psicológico y social para gestionar la recuperación de documentos oficiales, como acta de nacimiento, certificados de estudio, entre otros.

“Las personas de Desarrollo Social me trajeron alimento, ropa, me comentaron que me apoyarán con pañales para mis niños durante 6 meses, esto me sirve de mucho, mucha gente me ha apoyado”, comentó Wendy Vianey Nájera Álvarez, madre de familia afectada.

También agradeció la respuesta que recibió de la comunidad, luego de conocerse el incidente de su casa en llamas y las pérdidas materiales que sufrieron.

De igual manera, el Gobierno del estado de Chihuahua añadió que a esta familia se le apoyará para el retiro de escombro y limpieza de la vivienda. Para Luis Alejandro se otorgarán curaciones domiciliarias, a él se le dio atención por parte del médico de la dependencia estatal; el afectado comentó que ya lo atienden en el Centro de Salud Galeana, lugar donde también le proporcionaron medicamento para la artritis que padece, así como por un médico particular que ofreció sus servicios.

Los pequeños integrantes de la familia también recibirán atención médica por parte del médico que forma parte de la Estrategia de Chihuahua Crece Contigo, a fin de garantizar su bienestar.