Papá llevó a su pequeño en un Ferrari y desató furor entre los padres de familia

En diversas ocasiones se ha mencionado que un auto se ha convertido en una necesidad para el ser humano, sin embargo; esto depende del pensamiento de cada individuo, pues la perspectiva cambia y lo convierten en un 'lujo'

Tal y como se menciona, es precisamente lo que ocurrió con el caso del pequeño al que su padre llevó al colegio en un lujoso Ferrari; pues de inmediato se generaron fuertes comentarios que atacaron la acción del padre; tras el acto 'presumido'.

Tal vez suene como celos, envidia o algo similar, pero los comentarios de los internautas sobrepasaron los límites; pues algunos dejaron en alto que no era correcto que utilizara ese vehículo sólo para llevar al menor. Todo esto ocurrido en la ciudad china de Hangzhou, provincia de Zhejiang.

De acuerdo a lo que informa Excelsior, los padres se quejaron en un grupo de chat y el enojo llegó a tanto que un maestro tuvo que hablar con el hombre para informarle que tanto lujo podría 'estropear el espíritu de compañerismo y unidad entre los estudiantes'.

Asimismo se sabe que el profesor tuvo el apoyo los padres, quienes aconsejaron al ejecutivo que se 'comprara un coche humilde para llevar a su hijo a la escuela'.

"No es correcto. No debe presumir, no importa lo rico que sea".