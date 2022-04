Papá de Debanhi Escobar es víctima de amenazas por indagar la verdad

El señor Mario Escobar asegura que no se detendrá hasta saber la verdad sobre la muerte de su hija.

Mario Escobar, conocido por ser el padre de Debanhi Escobar, causó controversia en redes sociales al revelar que ha sido víctima de múltiples amenazas de muerte por indagar la verdad sobre la desaparición y hallazgo del cuerpo de su hija en Escobedo, Nuevo León.

Momentos antes de ingresar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, el progenitor de la joven señaló que le han llamado por teléfono para decirle que su vida correrá peligro si sigue investigando lo ocurrido el pasado 9 de abril. No obstante, él ha dejado en claro que no tiene miedo y que no se detendrá hasta saber la verdad.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte… ¿Quién? No sé”, declaró el señor Mario Escobar, quien ante la tragedia de su hija ha externado sus deseos de convertirse en activista y así poder ayudar a buscar a los desaparecidos en Nuevo León.

Su caso será investigado como feminicidio

Colectivos feministas exigen que se aclara lo ocurrido con la muerte de la hija del señor Mario Escobar.

Hace un par de días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la muerte de Debanhi Escobar sería investigado como un feminicidio, esto debido a las inconsistencias en las investigaciones previas, mismas que estuvieron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quien ha retirado del cargo a dos fiscales por este mismo motivo.

Ahora, las autoridades realizan nuevas investigaciones que permitan saber que fue lo que pasó desde que la joven descendió del taxi y caminó sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo hasta llegar a las instalaciones del Motel Nueva Castilla, en cuyo interior fue encontrado su cuerpo dentro de una cisterna de agua en desuso.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Debanhi García y dos amigas acudieron a una fiesta durante la noche del viernes 9 de abril en una quinta ubicada en Escobedo, Nuevo León. La joven abandonó el lugar a bordo de un taxi de plataforma y minutos después descendió para luego merodear por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo durante las primeras horas del día siguiente.

Las cámaras de vigilancia del motel Nueva Castilla la captan ingresando y recorriendo sus instalaciones. 13 días después de que se compartiera la ficha de búsqueda en redes sociales, el cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna por las autoridades, quienes determinaron que su muerte fue producto de un accidente, lo cual no ha convencido al público.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales