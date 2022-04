Papá de Debahni Escobar denuncia secuestro de la Fiscalía previo al hallazgo

El papá de Debanhi Escobar, está seguro que las autoridades están mintiendo pues días antes del hallazgo del cuerpo, el lugar fue inspeccionado alrededor de 4 veces. Además, señaló que cuando presuntamente las autoridades hallaron el cadáver, elementos de la Fiscalía “lo secuestraron” a él y a su esposa sin decirles a dónde iban.

Durante una conferencia de prensa que ofreció a varios medios de comunicación en el lugar donde finalmente apareció el cuerpo sin vida de la joven de 18 años de edad, Mario Escobar, señaló que lo llevaron con engaños al Hotel Nueva Castilla y pese a que preguntó a dónde se dirigían nadie le daba respuesta.

Feministas convocaron a un movimiento en Nuevo León para exigir justicia por Debanhi Susana y todas las mujeres que fueron halladas sin vida durante el tiempo de búsqueda de la estudiante.

Papá de Debanhi Escobar denuncia a mentiras de las autoridades

Al borde del llanto, el señor recalcó que por toda la movilización que se hizo por la desaparición de su hija, se hallaron cuatro cuerpos sin vida de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en lo que va del mes de abril.

“Mucha gente me criticaba, me decía que esto es un circo… Esto no es un circo, mi hija está muerta”.

Una reportera le preguntó sobre cómo fue el “secuestro” que él y su esposa vivieron por parte de elementos de la Fiscalía antes de darles a conocer el hallazgo del cadáver, pues luego de que las mismas autoridades los hayan conducido a otro lugar mucho más lejos de donde ella desapareció, inesperadamente les dijeron que tenían información nueva.

“El secuestro que me hace la Fiscalía, que me trae con engaños acá, es un secuestro aunque sean fiscales. Me están diciendo, ‘súbete a la camioneta te vamos a dar información”.

Señaló que cuando llegó al lugar, únicamente había algunos medios de comunicación que aparentemente, son fieles al gobierno local, situación que se le hizo sumamente extraña.

“Siempre han estado a la par con nosotros, por qué me sacan y me secuestran y me traen y no me dicen nada… y me dicen ‘hay un cuerpo’”.

Minutos más tarde entendió todo y se dirigió a uno de los investigadores para preguntar que cómo que había un cuerpo si el lugar había sido inspeccionado al menos cuatro veces.

“No me salgas con que hay un cuerpo y que es mi hija, no me salgas con eso porque me partes el corazón”.

La desaparición de Debanhi conmocionó a todo México y el caso se hizo de conocimiento internacional. Antes de irse, el señor Mario agradeció la atención de todos los medios de comunicación, y pidió respeto para él y su familia en este momento tan complicado.

¿Cuándo desapareció Debanhi Escobar?

Desapareció el sábado 9 de abril durante la madrugada

La madrugada del 9 de abril, la joven de 18 años de edad desapareció tras acudir a una fiesta con sus amigas, la última vez que se le vio, fue en la carretera rumbo a Nuevo Laredo y su familia inició una intensa búsqueda que lamentablemente no les regresó a la estudiante universitaria.

El taxista que llevó a Debanhi Escobar la acosó sexualmente y su papá afirma que hay un video en dónde el sujeto intenta tocar indebidamente a su hija, por lo que deduce que optó por bajarse del vehículo al sentirse insegura.

