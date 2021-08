Pandemio vs Susana Distancia: ¿cómo surge este crossover?

En las redes sociales se ha hecho viral el crossover de Pandemio vs Susana Distancia, pero ¿dé dónde surge esta idea y quien la creó? El creador de esta ilustración es Mario Daniel Garza Ledesma, un ilustrador que suele hacer este tipo de fusiones entre personajes.

Mario ha indicado que siempre ha reinterpretado a los personajes de la cultura mexicana y este crossover parte precisamente de esta idea. Él indicó que dado a que Pandemio y Susana Distancia son personajes sin un contexto bien definido, daban pie a hacer algo más “superheróico” y arriesgado.

“Con Pandemio y Susana quería algo mucho más al estilo shonen (manga dirigido a adolescentes), pues al ser personajes sin un contexto detrás, se prestaban a una reinterpretación más arriesgada, que daba pie además a algo “superheróico” ha indicado el ilustrador Mario Garza Ledesma.

Pandemio vs Susana Distancia tuvo una respuesta favorable

Esta fue la ilustración compartida en Instagram por Mario Daniel Grza Ledesma

La respuesta que tuvo este crossover ha sido favorable y al parecer el ilustrador ya está considerando seguir con la historia y quizás más adelante en sacar algún spin-off con “El escuadrón de la Salud” uniendose a Susana Distancia contra el Covid-19. Aunque antes espera que no haya ningún reclamo de las autoridades ya sea por el uso de copyright o porque “no les gustó la interpretación”, aunque asegurá que no realizó la ilustración con el fin de ofender, además que no está lucrando con ella.

Así mismo señalo que la pandemia también ha tenido un impacto entre los artistas que están haciendo contenido al respecto como un mecanismo de “defensa psicológica”.

“Cuando las personas enfrentan una situación tan devastadora como lo puede ser una pandemia, la creación artística es una forma de defensa psicológica ante el desastre que significa un evento de tal magnitud; es el espíritu humano haciendo una declaración de intenciones”.

El artista indicó que si bien el crossover hace mención a la pandemia no considera que se deba ver este arte precisamente como “educador” pues indicó que realizó la ilustración por entretenimiento. Aunque indicí que si espera que este tipo de ilustraciones despierten el interés y la investigación.

¿Quién es Susana Distancia?

Ella es la “heroína” que lucha contra la pandemia

Susana Distancia es un personaje creado porla Secretaría de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19. Susana es una “heroína” creada para explicar paso a paso las medidas de salud básicas a tomar durante esta pandemia, como el lavado de manos, el saludo considerado adecuado, y la distancia que se debe mantener entre una persona y otra.

Es presisamente por esta razón que la ilustración de Pandemio vs Susana Distancia ha causado gran impacto en la población mexicana.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!