Pandemia de coronavirus, remarca la discriminación de indígenas en México

La pandemia de coronavirus que ha afectado a decenas de países en el mundo, ha acentuado la discriminación de los indígenas en México, al no haber información para prevenirse de la pandemia en todas las lenguas hablantes del país, denunció el portal pie de página.

Tal es el caso de María Pioquinto Ortega, quien sabe de la pandemia de COVID-19 en Cuanacaxtitlán, Guerrero, de lo que ha oído en voz de los vecinos. No es el único caso. Esta historia se repite en muchas localidades del país a las que no ha llegado la información institucional en las 68 lenguas indígenas que se hablan en México.

#QuédateEnCasa |#QuédateEnTuComunidad



El INPI pone a tu disposición la Guía para la Atención de #PueblosIndígenas y Afromexicano ante el #COVID_19, en diversas #LenguasIndígenas.



¡Conoce este documento y difúndelo en tu comunidad!



➡️ https://t.co/cqH8DKAlhU pic.twitter.com/GfEJMXTTnT — INPI (@INPImx) May 21, 2020

“Lo que este país quiere es que los indígenas dejen de hablar su lengua materna, porque es lo más fácil. Al Estado mexicano nunca le han importado las lenguas indígenas; tal parece que no conocen ni siquiera la Ley General de Derechos Lingüísticos, porque su lógica es desindianizar a México”, dijo el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México Zósimo Hernández Ramírez a pie de página.

El catedrático asegura que en México hay discriminación institucional y jurídica; por eso los indígenas no cuentan con intérpretes en los hospitales, cárceles y establecimientos públicos. “No quieren porque es más fácil que los indígenas se mueran, así dejarán de ser un estorbo para el sistema de salud pública. ¿Cuándo has visto que en los hospitales hay intérpretes? Nunca. Y no los habrá”, denuncio.

De acuerdo con el especialista, el país no cuenta con políticas públicas y educativas destinadas a las poblaciones indígenas, además de que no son claras ni tienen el propósito de propiciar estrategias para fortalecer la identidad nacional, en sus lenguas y variantes lingüística, expresó.

Los indígenas de México sufren discriminación por su origen.

Asimismo, un investigador de la lengua Tu’un Savi, Amadeo Guadalupe Joaquina citó al lingüista Miguel León Portilla para expresar que “La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa la quema de un libro de consulta único del mundo natural, en donde los secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias, el arte y las artes de los pueblos indígenas, podrían perderse para siempre como resultado de la creciente globalización y la discriminación institucional”.

El lingüista añade que «Si estas culturas desaparecen, ellas y su íntima relación con la naturaleza se perderán para siempre. Debemos hacer todo lo posible para proteger a estos pueblos. Si desaparecen, el mundo será un lugar más pobre».

Indígenas niegan sus orígenes para no ser discriminados

Por su parte, la coordinadora del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Odilia Romero Hernández, destacó la presencia del racismo, lo que ha hecho imposible la presencia de intérpretes en los espacios públicos.

Te puede interesar: Hablantes de lenguas indígenas INFECTADOS de covid-19 en México

Explicó que casos como el de María Pioquinto, en los que el indígena no cuenta con información en su lengua materna a través de los medios de comunicación, suceden en todo el país. Esto provoca que los indígenas ya no quieran que sus hijos hablen su lengua materna, al tiempo que niegan sus orígenes para no ser discriminados.

Con información de pie de página