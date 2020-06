Pandemia de coronavirus no ha detenido las desapariciones en México

Alrededor de una docena de familias, junto con sus partidarios, han establecido un campamento fuera de la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador durante casi dos semanas para exigir al gobierno que tome en serio su búsqueda de los 61,000 personas desaparecids del país.

Aun con los efectos de la pandemia de COVID-19 y los bloqueos posteriores, las familias temen que la lucha para encontrar a los desaparecidos de México se vea desbaratada debido a las medidas de austeridad anunciadas por López Obrador en abril, que dicen que pondrán fin a la financiación y el apoyo vital a las familias de los desaparecidos.

La Comisión de Asistencia a las Víctimas (CEAV), un organismo gubernamental, enfrenta recortes de hasta el 75 por ciento de su presupuesto y advirtió que sus operaciones estarán "paralizadas" y que el Registro Nacional de Víctimas, que contiene información sobre más de 34,000 personas, se perderá.

Entre las demandas de las familias se encuentra una reunión con López Obrador, quien hasta ahora no ha cumplido. En Veracruz, el lunes, las familias protestaron por una visita del presidente, diciendo "solo te encuentras con la madre de El Chapo", una referencia al controvertido apretón de manos de López Obrador con la madre del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

López Obrador ha negado previamente que las víctimas se queden sin apoyo, en cambio, argumentando que se necesitan medidas de austeridad para poner fin a la "mala gestión" e "imponer orden" en las finanzas del estado.

Pero los comentarios suenan huecos para las familias y amigos de los desaparecidos, especialmente a medida que las personas desaparecen a pesar de la pandemia de coronavirus, que también ha perjudicado los esfuerzos de búsqueda.

"COVID no ha detenido los asesinatos", dijo Angélica Ramírez, quien dedicó su vida a buscar a los desaparecidos desde la desaparición de su amiga y la hija de su amiga en Tijuana. Más tarde se encontró el cuerpo de su amiga, Jasmin Gopar, de 24 años, y la hija de Gopar, Valeria, de 11 meses, fue rescatada de una pareja que la había secuestrado.

En una manifestación pacífica, familiares de desaparecidos en México pidieron reunirse con AMK

A fines de marzo, Ramírez y otros encontraron una fosa común escondida en el Valle de San Pedro, entre las ciudades de Tijuana y Tecate, en la frontera con los Estados Unidos. Durante tres días recuperaron ocho cuerpos. Pero el sitio ahora está abandonado, con el colectivo de Ramírez incapaz de acceder para intentar recuperar a otros.

"Ahora no podemos trabajar allí y todo está paralizado. Ellos [el gobierno] retiraron nuestra seguridad para que no podamos ir allí", dijo, refiriéndose al bloqueo del gobierno mexicano para detener la propagación del coronavirus. Sin protección, generalmente por tropas de la Guardia Nacional de México, los buscadores como Ramírez enfrentan riesgos considerables.

A pesar de que la crisis de COVID-19 en México no muestra signos de disminuir, con más de 150,000 casos confirmados y al menos 17,500 muertes relacionadas, el país comenzó a aliviar ciertas restricciones el 1 de junio. Sin embargo, las actividades no esenciales cesaron, dicen las familias de los desaparecidos. Sus esfuerzos por encontrar a sus seres queridos están sufriendo un duro golpe, y sin acción, temen que las desapariciones, por parte de grupos del crimen organizado y actores estatales, continúen sin control.

"Para las personas malas que llevan a cabo las desapariciones, no hay cuarentena. No hay COVID. No hay gobierno. No hay una situación que los detenga", dijo Ramírez.

Búsquedas terrestres suspendidas

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el 2 de abril, el Movimiento por nuestros Desaparecidos, compuesto por más de 60 colectivos de familias de 22 estados mexicanos y El Salvador, Honduras y Guatemala, anunció la suspensión de las actividades de búsqueda durante la emergencia de salud, pero pidió a las autoridades mexicanas que se comprometan a continuar sus esfuerzos.

La gran mayoría de las desapariciones forzadas se han cometido desde que el ex presidente Felipe Calderón lanzó su "guerra contra las drogas" en 2006, tanto por grupos del crimen organizado como por elementos del estado. Eso se suma a las más de 250,000 personas que han sido asesinadas.

Los motivos de las desapariciones han variado, pero han incluido esfuerzos para aterrorizar a civiles o grupos criminales rivales; tráfico sexual; extracción de órganos; represión de periodistas o activistas; y trabajo forzado.