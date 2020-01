Palacio Nacional debe estar abierto las 24 horas ante inseguridad: Sicilia

El activista y poeta, Javier Sicilia, dijo que ante una emergencia nacional de inseguridad y la violencia, el Palacio Nacional debe estar abierto las 24 horas.

Al llegar a la Estela de Luz en la Ciudad de México, comentó: "Cuando hay una emergencia nacional, no hay Palacio cerrrado, el Presidente debe estar en domingo y las 24 horas".

También comentó que la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, que está encabezada por Julián y Adrián LeBarón, llegará mañana al Zócalo capitalino, ésto para evitar afectar a la ciudadanía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró en su rueda de prensa mañanera que no recibirá a los integrantes de la camina, al respecto, Sicilia dijo que confía en que el mandatario les de una sorpresa.

"Nosotros cumplimos, si tiene alguna bronca, si esto le parece un show, pues que lo explique. Nosotros simplemente decimos que el horror del país, la sangre, la violencia, no es un show y la investidura presidencial no es para guardarla en una urna", dijo.

Agregó: "es para que acoja la nación entera y todo el sufrimiento de los más desesperados que son las víctimas y a la nación entera porque el sufrimiento de ellos es el sufrimiento de toda la nación".

Adrián LeBarón, por su parte, aclaró que él no busca ser atendido por el Presidente, pues ya se reunieron cuando los visitó en Bavispe, Sonora. Aunque añadió que debe haber un trabajo coordinado para trabajar para ponerle un alto a la violencia o inseguridad en el país.

"Para mí no fue negatica porque yo nunca lo pedí. Yo ya lo vi dos veces, ya me recibió en Palacio Nacional, ya fue a Bavispe, Sonora, en donde mataron a mi hija y a mis nietos, para mí no es una negativa, porque a mi me ha recibido cada vez que yo quiero".

Comentó que lo que él está tratando de hacer es levantar conciencias: "entonces yo también le quiero levantar la conciencia al Presidente, tal vez con el evento de hoy, mañana él también recapacita".

