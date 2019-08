Palabras OBSCENAS de Lozano en contra de Noroña ¡El pleito se hizo GRANDE!

Esta vez Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), fue víctima de sus propias palabras pues tras una publicación dedicada a Javier Lozano, ex panista, fue él quien decidió contestarle usando palabras obscenas.

Primeramente, Fernández Noroña, dedicó un mensaje a Javier Lozano Alarcón y desde su cuenta de Twitter, escribió: “Puej ji. El subnormal está en su departamento de 25 millones de pesos de Reforma 22 @JLozanoA. #transespecie”.

Puej ji. El subnormal está en su departamento de 25 millones de pesos de Reforma 222 @JLozanoA. #transespecie. https://t.co/OjQRDvAPYp — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 24, 2019

A los que Lozano Alarcón, contestó ofreciéndole venderle su departamento por la insistencia que Noroña sobre conocer el estilo de vida del ex panista.

“A ver hocicón. Sí estás tan seguro de lo que dices, mañana mismo te lo vendo en 20 millones. O le entras o te callas. Difamador de oficio (y pendejo)”. A ver hocicón. Sí estás tan seguro de lo que dices, mañana mismo te lo vendo en 20 millones. O le entras o te callas. Difamador de oficio (y pendejo). https://t.co/4XibNCxmF7 — Javier Lozano A (@JLozanoA) August 24, 2019

No es la primera vez que Noroña insiste en “dejar al descubierto” la presunta fortuna que guardo Lozano, esto, luego de haber sido parte del Gobierno Federal durante los sexenios pasados.

Pero de la misma forma, Noroña insiste en hacer un pleito con cuánto político opositor al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se le ponga enfrente.

Es ya costumbre los pleitos que tiene Noroña con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, ambos ex presidente de México.

Recientemente, el polémico petista, perdió el trono como el rey de los apodos, pues el tabasqueño, llamó "Tomandante Borolas" al ex mandario, Calderón Hinojosa, provocando su enojo y una contundente respuesta en redes sociales.

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande.”