¿Pago de Pensión del Bienestar para adultos mayores desaparece si no lo retiro?

Recordemos que la Pensión del Bienestar para adultos mayores comenzó a ser entregada desde el 2018, y es uno de los programas prioritarios del actual gobierno federal. Con el tiempo han surgido ciertas dudas sobre la funcionalidad del mismo, y una de las preguntas más populares entre los beneficiarios, es lo que sucede con el dinero que no fue retirado a tiempo.

Según indica el calendario de pagos que fue emitido por la Secretaría del Bienestar, el próximo pago está programado para el mes de septiembre, que corresponde a la cantidad de 3 mil 850 pesos y que cubren también a octubre, dado a que el pago es bimestral.

Se han entregado cuatro pagos correspondientes; enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, lo que quiere decir que únicamente restan dos depósitos más este año: septiembre octubre, y noviembre-diciembre.

Pagos no retirados de Pensión del Bienestar

Existen una consecuencia por no retirar a tiempo el dinero

Para las personas que reciben el depósito de la Pensión del Bienestar para adultos mayores y no lo retiran a tiempo, no pasa nada, aunque, si son dos veces consecutivas, lo máximo que sucede es que el dinero sea retenido.

“Una de las causas de retención de la pensión se da cuando las personas derechohabientes incluidas en el esquema de Entrega de Apoyos en Efectivo, o la persona adulta auxiliar no se presenten a recibir los apoyos económicos hasta en dos bimestres consecutivos”, se especifica en el Diario oficial de la Federación.

Esta medida no aplica para los bimestres en los que se hagan pagos anticipados, esto quiere decir que si no vas por un doble pago, no hay motivo para alguna retención.

Aunque el dinero sea retenido, no significa que el beneficiario lo pierda, pues puede devolverse de manera posterior, según se indica a La Verdad Noticias.

En otras instancias, sí pueden quitar el pago; si se cobra en efectivo de manera definitiva, y si se va por él y no se aclara la situación durante un año completo, es frenado dos bimestres después.

Luego de estos dos bimestres de no hacer la debida aclaración por la cual se hizo la retención de pagos, el beneficiario será dado de baja definitivamente.

¿Cómo registrarse para la Pensión de adultos Mayores 2022?

El programa del gobierno ofrece apoyo económico a todos los adultos mayores

Estos son los requisitos para ser beneficiario de la Pensión ble Bienestar para adultos mayores.

Acta de nacimiento

Curp

Identificación oficial vigente

Cabe mencionar que se ha dado a conocer a las personas que no recibirán el pago de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, pues existen ciertos lienamientos a seguir.

