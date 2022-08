Pagan $500 pesos por una michelada y $810 por enchiladas, denuncian precios excesivos

Esta vez usuarios de Tiktok, utilizaron la red social para ventilar los abusos y costos estratosféricos que se han disparado en algunas zonas turísticas a lo largo del país, pues aseguran que se trata de una injusticia y han pedido la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y las autoridades correspondientes de cada entidad.

En Pátzcuaro, un joven denunció que cuatro platos de enchiladas en un establecimiento de la vía pública, le salieron en $810 pesos, mientras que otro resaltó que en su visita a la isla de Janitzio, le cobraron $500 pesos por una simple michelada.

“Se mancharon… Te amo Janitzio, pero a tu gente no”, se alcanza a leer en una publicación que ha sido viral en redes sociales.

Ante la insistencia de usuarios que han pasado por la misma experiencia, la Secretaría de Turismo del Estado, dijo que hará equipo con la PROFECO a fin de controlar los excesivos precios.

Se preparan para combatir precios altos

Las autoridades ya trabajan en un operativo

En ese sentido, Roberto Monroy García, titular de la Sectur en Morelia, precisó que trabajará junto con los alcaldes para que estas situaciones no sean permitidas, ya que aseguró que no es tema de un Pueblo Mágico, ni de todos los vendedores de enchiladas, sino de una persona en particular que se excedió en su cobro.

“No podemos permitir estos excesos, estos abusos. No solamente en unas enchiladas, ni en un hotel, en un restaurante, en un bar, en un taxi, tenemos que uniformar precios, darlos a conocer, que sean públicos los costos y no de sorpresa”apuntó el funcionario.

Te puede interesar: Profeco exhibe marcas de carne para hamburguesas que no son carne pura

Tomaron acciones

Denuncias precios excesivos por una michelada de $500 pesos y enchiladas de $810

Asimismo las autoridades en Pátzcuaro explicaron a La Verdad Noticias, que las Direcciones de reglamentos, mercados, servicios públicos y salud, en coordinación con la PROFECO, detallaron que se realizará un operativo para verificar precios y que no incurran en un alto incremento en los mismos los comerciantes informales con venta de alimentos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram