Padres de niños con cáncer presentan ante la PJF amparo por falta de atención

Padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) interpusieron un amparo en el Poder Judicial de la Federación (PJF), debido a la negligencia en la que han incurrido las autoritarias sanitarias en la atención de los pequeños.

Andrea Rocha Ramírez, representante legal del colectivo, indicó se presentó un amparo indirecto en el juzgado de Distrito Décimo Segundo en materia administrativa, en la que señalan a las autoridades responsables en la omisión de la compara de los medicamentos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador; el titular de la Secretaría de Salud Federal, Jorge Carlos Alcocer; el director a nivel nacional del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, son los protagonistas del amparo que interpusieron cinco padres inconformes.

Pronto los padres tendrán una reunión con la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, a pesar de haber puesto este amparo

La abogada señaló que las autoridades han mentido con respecto a la atención a los niños; algunos casos han sido condicionada a cambio de cuotas y presentación de documentos y se sospecha que los medicamentos que se aplican no cumplen con la calidad.

Uno de los padres indicó que este procedimiento es legal y es un derecho que han decidido ejercer.

"Nos han hecho creer a los mexicanos las autoridades de todos los partidos políticos que no tenemos derecho a inconformarnos, nos tildan de revoltosos o piensan que nos pueden regañar, y regañe quien nos regañe, lo único que hacemos es ejercer nuestro derecho", expresó.

Agregó: "No nos están haciendo un favor, los medicamentos los pagamos con nuestros impuestos: No estamos pidiendo limosna, a veces la autoridades son prepotentes. Exigir nuestros derechos no es algo malo, es de ciudadanos responsables exigir nuestros derechos".

Cabe mencionar que, además del amparo, 25 de los padres, entre ellos de Veracruz y Michoacán, tienen programada una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero. El contingente partirá del Monumento de la Revolución hacia el edificio de la dependencia.

