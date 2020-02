Padres de niños con cáncer dicen que "no les han cumplido" en plática con Segob

Padres de niños con cáncer asistieron esta tarde a la cuarta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en ella los manifestantes dijeron que están cansados que el gobierno se comprometa a abastecer los medicamentos, pero no lo hace.

"No nos han cumplido, las mesas de trabajo no servirán si no cumplen con lo que nos dicen cada semana, nos parece que no entienden que es un situación compleja porque se pone en riesgo a muchos niños", expresaron.