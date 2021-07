Padres de niños con cáncer, fundaciones y organizaciones sociales han convocado a una marcha el próximo sábado 24 de junio a las 11 de la mañana, la cual partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, el marco de lo que denominaron como los “1000 días sin quimioterapias”.

“Invitamos a la sociedad civil a que el día 24 se unan a esta lucha de los padres y madres de los niños con cáncer, que hoy en día tanto nos necesitan, lo que nosotros le pedimos a la sociedad civil es que vayan vestidos de blanco que lleven un cubrebocas, ya que es muy importante que todos porten un cubrebocas”, señaló Andrea Rocha Ramírez, abogada representante de los padres.

Además, la abogada también afirmó que existe un desabasto de medicamentos en todo el país, que no únicamente incluye las quimioterapias, sino también medicamentos para pacientes con VIH y diabetes en instituciones públicas.

¿Cuándo será la marcha de los padres de niños con cáncer?

Padres de niños con cáncer convocan a marcha tras "mil días sin quimioterapias".

“Que el 24 nos acompañen, partiremos del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México… Y de verdad invito a la sociedad que nos acompañe”, añadió.

Por su parte, otra mamá de una niña con cáncer identificada como Claudia, dijo: “Si la batalla que están librando no la pueden ganar, que no sea por falta de medicamentos, que sea exclusivamente porque su cuerpo no reaccionó”.

La abogada representante de los padres de niños con cáncer, reveló que en México hay 20 mil niños con cáncer y que hasta el momento se han tramitado 220 amparos ante un juez de distrito para que los infantes reciban sus medicamentos. También, adelantó que en las próximas semanas tramitarán 100 amparos más en la ciudad de Guadalajara.

¿Cuántos hospitales hay sin quimioterapia?

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, asegura que actualmente unos 20 hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70% y un 90% de desabasto de medicamentos de quimioterapia.

La Verdad Noticias informa que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aseguró el pasado miércoles que este problema de escasez ya se está tratando con la UNOPS, la agencia de Naciones Unidas contratada por el Gobierno federal para adquirir medicamentos de quimioterapia, y que habrá una solución esta semana.

