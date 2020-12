Padre Solalinde llama vulgar a Brozo por insultar a AMLO

El padre Alejandro Solalinde, condenó las expresiones hechas por el comediante Víctor Trujillo, quien es conocido por su personaje del payaso ‘Brozo’, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que no solo ofende al mandatario federal sino a millones de mexicano que votaron por el tabasqueño.

Y es que el fin de semana, durante un programa transmitido en la plataforma Latinus, Brozo llamó “pinche presidente” a López Obrador, lo que generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, incluyendo personajes públicos.

“Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres”, fueron las palabras que dijo Brozo en el video al recordar los escándalos en los que han estado involucrados familiares del mandatario, como es su hermano Pío López Obrador y su prima Felipa Obrador.

Salalinde califica de vulgar a Brozo

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Solalinde señalo que Brozo es vulgar al realizar tales declaraciones en contra del presidente, aunque señaló que respeta el pensamiento de las personas.

“Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, Brozo. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Por qué no les dijo todo eso a presidentes corruptos? ¿Por qué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?”, escribió.

Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, Brozo. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Porqué no le dijo todo eso a presidentes corrtuptos? ¿Porqué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia? — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) December 15, 2020

Sin embargo, el comentario de Solalinde también dividió opiniones en las redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron la postura del padre, mientras que otros se mostraron a favor de Brozo.

“A mí no me ofende padre. Me ofende la indolencia de López Obrador en Tabasco, el saludo a la mamá del Chapo, los miles de muertos por covid que pudieron evitarse, la corrupción de Manuel Bartlett y Felipa, el circo y calumnias diarias desde las mañaneras”, fue uno de los comentarios en contra del sacerdote.

