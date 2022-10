Padre Pistolas cerrará la catedral de Morelia tras ser suspendido

El famoso Padre Pistolas, un polémico sacerdote que realmente se llama José Alfredo Gallegos Lara, amenazó con cerrar la Catedral de Morelos si no se resolvía su caso en 3 semanas, pues recordemos que fue suspendido para oficiar liturgias.

Durante una entrevista con Milenio, el sacerdote de chucándiro, dijo que dará tregua de tres semanas para que se aclare la situación, ya que afirma que no ha cometido ninguna falta. Dijo que si no resuelve, irá con todos sus seguidores al recinto religioso para cerrarle.

“Es la tercera vez que me tratan de suspender, pero yo no cojo, no robo, no me emborracho, atiendo a mi parroquia y cinco más, no paro de trabajar”.