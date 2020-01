Pacientes de una clínica del IMSS en Coahuila son atendidos entre ¡aguas negras!|

A través de Twitter, se ha señalado que una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, tiene sus instalaciones en mal estado y que los pacientes están entre aguas negras.

Además, otras sedes de varios estados de la República no están atendiendo a los pacientes por falta de herramientas.

Fue el activista social, Javier Quintero Guridi, quien hizo uso de dicha plataforma digital para denunciar públicamente que el quinto piso de la clínica 71 del IMSS, donde se atienden a pacientes oncológicos y leucemias, hay un brote de aguas negras.

5.º piso de la clínica 71 del @Tu_IMSS #Torreón brote de aguas negras donde se atienden pacientes oncológicos y leucemias.

No hay hojas, impresoras, retiraron glucómetros, sin borboteadores y están sin recibir pacientes de #Coahuila #Durango #Zacatecas #Chihuahua ����‍♂️ pic.twitter.com/ZAJZO7Rxmq — Javier Quintero Guridi (@javierquinterog) January 21, 2020

También dijo que en sedes de Durango, Zacatecas y Chihuahua no hay hojas, retiraron glucómetros, no hay boboteadores y no están recibiendo a los pacientes.

Ante su señalamiento, el IMSS le respondió:

"Buenas noches, denos la oportunidad de atender la problemática que reporta. Por mensaje privado le solicitaremos datos, para dar seguimiento e informarle al respecto".

Esto es verdaderamente lamentable, me duele! comparto la desesperación y situación por la qe pasan los pacientes. Esas enfermedades están gruesas!! Dios los bendiga. — Fernando Contreras Ramirez (@FeerContrerasRm) January 21, 2020

Ante esta situación, otros ciudadanos se manifestaron, tal y como Fernando Contreras, quien escribió en dicha red social:

"Esto es verdaderamente lamentable, me duele! comparto la desesperación y situación por la qe pasan los pacientes. Esas enfermedades están gruesas!! Dios los bendiga".

Te puede interesar: Blue Monday NO existe, afirma el IMSS

Cabe mencionar que dichos padecimientos requieren de una atención adecuada para evitar cualquier tipo de negligencia.

Únete a nosotros a Instagram y entérate de las noticias trend de la semana