PROHIBIDO: Restringen el uso de celular en Refinería Salamanca, Guanajuato

Más medidas de prevención en ductos de PEMEX, esta vez, prohibieron a trabajadores de la Refinería de Salamanca, usar el teléfono celular para evitar el contacto con los huachicoleros.

Según la bitácora de la Refinería de Salamanca, trabaja al 20 por ciento por la insuficiencia de gasoléo y reparaciones.

La Refinería Ingeniero Antonio M., Amor surte combustible a prácticamente todo Guanajuato, estado de México que sufre desabasto, así como otras partes del centro y occidente del país.

Quien obtuvo la bitácora, fue el periodista Humberto Padgett, y de acuerdo con él, dice que los trabajadores de la refinería de Salamanca, fueron notificados mediante un correo electrónico por parte de los responsables de áreas de mantenimiento de plantas y talleres, en donde les prohibían el uso del celular.

Según dicen, la medida fue tomada para evitar que los empleados de la refinería, se comunicaran con los huachicoleros.

“Esto para que no informen de los cambios, para que no se comuniquen con los huachicoleros. Una de las mecánicas de robo es que desde adentro se modifica la presión de la gasolina que sale a los ductos, se le dice al huachicolero, que suele ser un ex trabajador de la refinería”, que es el momento propicio para extraer combustible, explicó.