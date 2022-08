PROFECO anuncia lista de bebidas energéticas saldrán del mercado

PROFECO anuncia que estas bebidas energéticas saldrán del mercado

Un nuevo estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), reveló un listado de marcas de bebidas hidratantes, que saldrán del mercado, debido a que presentan irregularidades en su composición y por publicidad engañosa.

Pese a que la dependencia anunció que la lista completa, será publicada en su edición mensual de su revista, el titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield, adelantó por lo menos ocho sueros orales, ocho bebidas para deportistas y cinco hidratantes, que son las señaladas por imcumplir las normativas.

En ese sentido,los productos que saldrán de circulación serán:Bio Steel Sports Drink, Rescata y Jumex Sport, mientras que a SueroX, de Genomma Lab, le pedirán que retire el nombre de “suero”, ya que no cumple con la NOM para ser llamado suero.

“No es suero, porque no cumple con la Norma Oficial Mexicana para suero. No se puede llamar SueroX, porque no es suero. No le pueden quitar la X, le tienen que quitar ‘suero’ y nos vamos a tribunales con ellos, si quieren, y si no, que le cambien la marca, como lo hicieron Nutri, Forti y BNG”, dijo.

Otros productos que saldrán del mercado

Otro de los productos son el jamón

En ediciones anteriores, La Verdad Noticias hemos informado sobre otros productos que han sido estudiados por la PROFECO, a fin de determinar, si son nocivos para la salud o si verdaderamente, cuentan con los ingredientes que dicen tener, a continuación te mencionamos algunas de esas listas:

Marcas de jamón:

Sparta: jamón cocido de pavo: contiene pollo y no debería llamarse jamón.

Bafar: jamón cocido de pavo: tiene 4.7 por ciento menos producto.

Lala Plenia: jamón virginia de pavo: no contiene el porcentaje de proteína de soya.

Duby: jamón cocido de pavo: contiene menos carne de la requerida.

Galy: jamón cocido de cerdo: contiene menos carne de la requerida.

Bafar: jamón de pavo: tiene 4.6 por ciento menos producto.

Te puede interesar: ¿Cuál es el mejor pan para sándwich, según Profeco? ¿Wonder o Bimbo?

Frituras nocivas para la salud

Piden no consumir estas frituras

Por otro lado, también se dieron a conocer las frituras que tienen químicos nocivos para la salud y niveles altos de sodio, por ello se invitó a que los padres de familia, estén atentos a las medidas y que eviten el consumo de estas botanas:

Frituras

Takis originales: 2 mil 542 miligramos de sodio.

2. Runners: 2 mil 164 miligramos de sodio.

3. Cheetos Torciditos: mil 600 miligramos de sodio.

4. Totis Donitas: mil 479 miligramos de sodio.

5. Qué Totis: mil 418 miligramos de sodio.

6. Quesabritas: mil 289 miligramos de sodio.

7. Fritos: mil 250 miligramos de sodio.

8. Susalia Horneadas: mil 062 miligramos de sodio.

9. Doritos Nachos: mil 004 miligramos de sodio.

10. Churrumais: 979 miligramos de sodio.

