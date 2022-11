PROFECO advierte sobre 3 marcas de maquillajes económicas, que no debes comprar

PROFECO advierte sobre 3 marcas de maquillajes económicas

Hay quienes aprovechan este Buen Fin, para comprar los mejores productos a un menor precio, pero bien dicen que lo barato sale caro y es que gracias a estudios recientes publicados por la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a continuación te diremos cuáles escoger.

Para determinar qué marcas si cumplen con los estándares de calidad, la PROFECO, sometió a un análisis riguroso 50 productos similares, cuyo etiquetado estaba marcado con nombre, domicilio de fabricación, importadores, ingredientes, lote, instrucciones de uso y leyendas precautorias, como duración, contenido neto, entre muchas otras.

Y tras mucho indagar, la dependencia federal pidió a las consumidoras, no comprar productos de estas tres marcas, mucho menos si tiene algún descuento.

Marcas de dudosa procedencia

Los polvos tienen caracteristicas que no cumplen

El análisis determinó, que Natura Una, es un producto que no ofrece una cobertura fina, ya que no posee una textura ligera, mucho menos que esta sea personalizable como se dice en el empaquetado, por otro lado no ofrece alta fijación y mucho menos larga duración.

Bissú, es otro producto no cumple con la promesa de controlar el exceso de grasa en el rostro, tampoco brindar larga duración y no deja una apariencia impecable por más tiempo. Sobre Italia Deluxe, la Profeco determinó, tuvo hasta un 21% de menos contenido del que se ostenta y no posee información del responsable de producto, por ello, se recomienda no utilizar.

¿Qué tomar en cuenta antes de comprar?

Es importante leer las recomendaciones de cada producto

Además de las recomendaciones, la PROFECO emitió una serie de características que debemos tener en cuenta para poder comprar el mejor producto, pues es vital checar que los productos tengan sus etiquetados con la información completa sobre su proveniencia y fabricación.

Finalmente, agregó que si el maquillaje ya cambió de color o de olor, es vital remplazarlo, además de que nunca debes compartir tu maquillaje, informó La Verdad Noticias.

