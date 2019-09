¡PELEA de ex presidentes! Fox habló mal de Margarita Zavala y Calderón EXPLOTA

Se desató un tremendo entre dos ex presidente de México, ambos, ex integrantes del Partido Acción Nacional (PAN); Vicente Fox Quesada, hizo unas declaraciones en las que habló de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, quien estalló de enojo por esta situación.

El guanajuatense, Vicente Fox, aseguró que tuvo una reunión con Margarita Zavala y Felipe Calderón, en donde lo invitaron a formar parte de ‘México Libre’, el proyecto político que está siendo promocionado por todo el país, pero no ha tenido éxito.

“Reitero que lo hice, con Margarita estuve con ella platicando dos horas, e invitaron a formar parte de su proyecto, tengo mucho entendimiento con Margarita más que con Felipe. Nos despedimos y luego lo saludé, me puse a platicar con él en la calle, hay varios testigos”.

Incluso, detalló que el encuentro con la pareja ex presidencial, se llevó a cabo en la zona de Las Lomas en la Ciudad de México y aseguró que no fue el único que encuentro que ha tenido con el ex presidente o con otros líderes políticos.

“Si he tenido reuniones para construir un proyecto de nación”, indicó Fox.

Todo esto, fue negado por Calderón, quien aseguró que sólo ha visto una vez a Fox y fue en una plaza comercial de la zona de las Lomas de Chapultepec.

“Qué barbaridad, a lo mejor es una volada, a menos que me haya confundido con alguien; lo desmiento con mucha pena”.

“absolutamente no, no nos hemos reunido, no sé de dónde saca eso pero no es cierto”.