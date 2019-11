Ovidio pudo haber subido una foto INÉDITA en su Instagram| Editor Yucatan 05

Ovidio Guzmán López, quien es hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ganó popularidad no sólo en México, sino en todo el mundo, a raíz de la masacre ocurrida en Culiacán, Sinaloa, semana atrás; además, porque creó la burla generalizada sobre el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hoy muchos son los que quieren saber el día a día del joven que fue liberado horas después de ser detenido por las autoridades, es por ello que en las redes sociales se han creado cuentas falsas de él; sin embargo, en una y en la que tiene poco más de 31 mil seguidores, presuntamente ha difundido una imagen de su rostro.

Incluso, la imagen tiene una marca de agua en medio que dice: Realovidioguzmán y que hasta ahora tiene poco más de 7 mil "Me gusta".

La cuenta sólo sigue a 32 usuarios de Instagram, entre ellos, probablemente la de su hermano Iván Archivaldo Guzmán, a famosos como Los Trigres del Norte y Belinda, medios de comunicación como a Adela Micha y a la tienda departamental Cuidado con el perro.

Por el momento, sólo se pueden ver cuatro publicaciones de Guzmán López y una de ellas es una carta difundida tras el operativo, en el que las autoridades toparon con él.

En la fotografía difundida en la cuenta @realovidioguzman se observa a Ovidio mucho más joven, con una camiseta color rojo y mirando a la cámara, a lado de una mujer de la que no se le puede ver su rostro.

Asimismo, en una de las imágenes igual se puede leer que el hijo de "El Chapo" pide a sus seguidores que "denuncien" a las cuentas que están tratando de decir que son de él y las señala:

"Buenas tardes agradecería su ayuda denunciando estas cuentas que usurpan mi identidad que se dedican a crear una falsa imagen de mi persona publicando fotos sensacionalistas que no son de mi propiedad y desconozco de donde provienen, también advertir a mujeres que mi persona no solicita fotos intimas ni de ninguna clase y pedir precaución para no caer en estos engaños que después llevan a ser perjudiciales ya que se juega con la intimidad de las personas.

Cuentas a denunciar @ovidio._guzman

@ovidio_guzman_, @ovidio__guzman".

