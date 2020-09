¡Otra más de CFE! cobra 7,500 pesos a familia en Sinaloa

Una humilde familia, habitante de la colonia Ferrusquilla, del municipio de Los Monchis, Sinaloa, denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los dejó sin luz, al no poder pagar su último recibo el cual consideraron como "excesivo" ya que no es la tarifa que usualmente deben pagar.

Cobra CFE 7,500 pesos a familia en Sinaloa

Fátima Ávila, madre de cuatro menores de edad, reveló que el último cobro bimestral es de 7 mil 500 pesos, cuando anteriormente era de máximo 500 pesos, ya que únicamente cuentan con los aparatos electrónicos esenciales.

Comentó que la posible causa de este aumento es por la mufa que hizo corto circuito en el mes de agosto, lo que pudo provocar que el medidor registrara alteraciones en el consumo; sin embargo, Fátima indicó que el hecho lo reportó a la empresa para que personal revisara la conexión, pero hicieron caso omiso a su denuncia.

“Al fondo del medidor fue donde hubo la explosión, los dos engranes se quemaron y eso produjo que el medidor se ‘volviera loco’… fui a averiguar a CFE, yo no sabía que eso me había causado esa cifra hasta que llegué allá y allá me dijeron que eso no era problema de ellos, que era problema mío”, mencionó Ávila.

Desempleada por la pandemia, la madre de familia detalló que no tiene ni lavadora, nada más el refrigerador, dos abanicos y un aire acondicionado, ya que uno de los menores de edad está fracturado de una pierna y por su herida no puede estar tanto tiempo en el calor.

Te puede interesar: Amenaza CFE con enviarte a buró de crédito por no pagar a tiempo tu recibo

¡Otra más de CFE! cobra 7,500 pesos a familia en Sinaloa

Añadió que inicialmente acudió a su hogar personal de CFE para multarla, por lo que les explicó cuál es la verdadera situación, y sin embargo, pese a que ha acudido varias veces a Comisión Federal de Electricidad, aun no le resuelven el cobro injustificado.