Osos “acarician” a turistas en Nuevo León y autoridades emiten ALERTA

Un par de osos negros se han hecho virales tras acariciar a una turistas en el Parque Ecológico Chipinque en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las imágenes se puede ver como el par de osos se encuentra hurgando entre la basura para posteriormente acercarse lentamente a la gente. Uno de los animales se paró en dos patas y “acarició” la cabeza de una de las mujeres que se encontraban en el Parque Ecológico.

Posteriormente se puede observar al otro oso acercarse a otra mujer lentamente, y aparentemente sin mostrar algún tipo de agresión, y darle una pequeña mordida en el brazo.

'Conviven' con oso en Chipinque

Una vez más dos osos sorprendieron a paseantes de Chipinque.

Una vez más dos osos sorprendieron a paseantes de Chipinque.

En el video uno de los animales se para frente a personas que se encontraban en el lugar e incluso muerde a una mujer.

Hasta el momento el video de los osos acariciando a la turista ya tiene miles de compartidos y comentarios, aunque algunos afirman que fue una irresponsabilidad dejar que los animales salvajes se acercaran a las mujeres debido al peligro que representan.

AUTORIDADES DE NUEVO LEÓN EN ALERTA POR OSOS

Elementos de Protección Civil del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, dieron a conocer a través de sus redes sociales una infografía donde explican detalladamente algunas recomendaciones debido al avistamiento de los dos osos que acariciaron a una turista.

“Se han tenido avistamientos de osos, recuerda guardar distancia y tomar las siguientes precauciones”, escribieron en su cuenta oficial.

Entre las recomendaciones está no acercarse a los osos, no los alimentes ni arrojes comida, no los golpees, no intentes fotografiarlo ni video grabarlo, no dejes basura a su alcance y no intentes retirar la que ya hay.

Este no es el primer caso de osos merodeando en Nievo León, principalmente en la zona de Mederos o en San Pedro, donde muchos ciudadanos se han expuesto al ataque de los osos.

Las autoridades pidieron que en caso de ver algún oso cerca de sus hogares o en la vía pública es mejor llamar a las autoridades para que expertos lleguen y trasladen a los animales a un lugar especial o los regresen a su habitad.