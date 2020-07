Osorio Chong dice estar tranquilo ante la investigación de la SFP a sus cuentas

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciara que busca “inconsistencias” en las cuentas bancarias de Miguel Ángel Osorio Chong, cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el ahora senador de la República, aseguró estar tranquilo y que dará la cara ante cualquier suceso en torno a la transparencia de sus ingresos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Osorio Chong demandó a la SFP manejar con “pulcritud” las investigaciones administrativas en curso y la información que de ellas se deriven, ya que “las filtraciones mediáticas” generan suspicacias y calumnias.

Osorio Chong dice estar tranquilo ante la investigación de la SFP a sus cuentas

También indicó que el proceso de investigación no es no es nuevo, sino que se repite nuevamente sobre dos viviendas que se le acreditaban como propias y un crédito bancario que al final devolvió para la compra de una casa en la Ciudad de México, cuando era secretario de Gobernación.

“La investigación es bien clara sobre qué temas, cuál es el trasfondo del procedimiento administrativo que está en curso, y que por supuesto que confío que habrá de aclararse conforme a derecho”, recalcó.

“Seguiré dando la cara ante la investigación”: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, recordó que desde el 2012, en que hubo algún señalamiento sobre sus bienes, permitió que se abriera el secreto bancario y se conocieran sus cuentas y en esta ocasión está dispuesto a hacer lo mismo.

Te puede interesar: La SFP busca “inconsistencias” en las cuentas de Osorio Chong

Aclaraciones sobre señalamientos que se han hecho hoy.https://t.co/pq8Y9686Um — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) July 17, 2020

“Reitero: defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. Como funcionario local, como militante de mi partido, como Gobernador, como Secretario de Gobernación, como senador de la República, he dado siempre frente a cualquier señalamiento, a injurias, a difamaciones, y por supuesto que creo que es la manera que debe de conducirse quien tiene una responsabilidad, y además a mí me honra mucho poder servir en todas estas responsabilidades que he tenido”, apuntó.