Oso Negro, El Compadre y Tonayán no deben llamarse licor: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evidenció a las marcas de bebidas destiladas que se venden en el país que no cumplen con lo que dice su etiqueta, entre lo que figuran las marcas “Oso Negro”, “El Compadre”, “Tonoyan” y hasta importante marcas de brandy.

Los resultados del estudio fueron publicados en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor, por donde se explicó que se evaluaron un total de 41 productos de bebidas alcohólicas que están por debajo de los 130 pesos.

En análisis se revisó la información comercial, el contenido de componentes volátiles, contenido de azúcares, contenido energético, contenido neto y contenido alcohol de seis licores de caña, dos destilados de caña, cinco de ron, 12 licores de agave, seis vodkas así como tres whiskys.

El titular del organismo, Ricardo Sheffild Padilla dio a conocer los resultados del análisis en la Revista del Consumidor, mismo que en La Verdad Noticias traemos para ti.

Marcas de licor que no cumple según Profeco

La marca Algusto fue exhibida como la más preocupante, ya que aunque en su etiquetado asegura que es 100 por ciento uva extra, en realidad no lo es, es alcohol de caña, según el organismo.

En el caso de los licores de caña, el que más llamó la atención fue “Tonayán” el cual en su etiquetado agrega el símbolo ANIDA de la Asociación Nacional de Industriales Derivados del Agave, cuando no es agave, sino licor de caña. Situación similar fue detectada en la marca “El Compadre”.

En el análisis de vodkas, el más reprobado fue el “Oso Negro”, el cual incluye entre su etiquetado que “es el número uno en México”, cuando se demostró que no es así, además que incumple con la tabla nutricional.

No deben llamarse licor

En el análisis de las bebidas alcohólicas se verificó también a las marcas que no cumple ni con el mínimo del porcentaje de azúcares para denominarse licor entre los que se encuentran:

El León Dorado con 0.2% de licor

Vértigo con menos de 0.2% de licor

Paloma Blanca con 0.2% de licor

El Compadre con 0.2% de licor

¿Cuánto alcohol tiene el vodka Oso Negro?

Esta marca de vodka es conocida por su proceso de filtrado en carbón activado brinda con claridad singular y un sabor suave al paladar. Esta marca es una de las más económicas del mercado. Un litro de este vodka contiene un 38% de alcohol, por lo que por lo general es mezclada con otro tipo de bebidas alcohólicas.

Según Profeco, la marca Oso negro si cumple con los grados de alcohol que promete entre su etiquetado, sin embargo, las que no lo hace y no deberían llamarse licor son: El Comprade, No Te Rebajes, El León Dorado, Rancho Escondido con Sabor y AlGusto.

