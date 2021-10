Ordenan que la vacuna contra COVID en menores no sólo sea para personas de riesgo

La vacuna contra COVID en menores de 18 años ya se está administrando en algunos puntos de México. Pero ahora, un juzgado federal ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de vacunación para que se todos los menores de edad del país sean inmunizados, y no sólo a quienes presenten comorbilidades de riesgo.

Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, concedió una suspensión definitiva a una menor de edad, medida cautelar que tiene efectos generales.

No obstante, en su resolución deja claro que su fallo no tiene el ánimo de generar un desequilibrio en el funcionamiento y estrategia contra el virus SARS-CoV-2, sino proteger el derecho humano a la salud de un sector que no ha sido contemplado por las autoridades.

Dan plazo de 48 horas para administrar vacuna contra COVID a menores

Por ahora, solo los menores en riesgo por enfermedad, y los que han presentado amparo, son los que se pueden vacunar contra el virus/Foto: AS

Gámez Galindo dió un plazo de 48 horas al gobierno federal, a partir de su legal notificación, para que se comience a inocular a todos los menores con la vacuna Pfizer-BioNTech, detalla el fallo emitido el viernes pasado.

De igual manera, la secretaria del juzgado Séptimo indicó que su resolución con efectos generales no es un criterio aislado, pues existen precedentes en diversos temas. “Además, diversos órganos jurisdiccionales han adoptado medidas similares en temas relacionados con regulaciones energéticas que involucran a un sector de la producción”, explicó.

“En consecuencia, por mayoría de razón, si el derecho a la salud, en el caso específico involucra a todos los niños, niñas, y adolescentes del país (menores de 18 años), es inconcuso que esta determinación debe hacerse extensiva a la generalidad, pues se busca la protección de ese sector de la población frente a la pandemia ocasionada por el virus covid-19, que evidentemente también afecta a los infantes”, detalló.

Asimismo, Gámez Galindo puntualizó que en caso de que exista desabasto de la vacuna contra COVID en menores: “tal circunstancia no puede considerarse una justificación para no cumplir con la medida cautelar decretada”.

No se está garantizando el derecho a la salud en los menores de edad

El negar la inmunización a los menores podría ser una violación a sus derechos humanos/Foto: CNN

Según la juzgadora, para garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad, de ahí que deben realizarse todos los esfuerzos indispensables para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, desde el pasado 1 de octubre de 2021, en la página http://vacunacovid.gob.mx, se puede llevar a cabo el registro de menores de 18 años (adolescentes de 12 a 17 años).

Sin embargo, la vacuna contra COVID en menores se está dando prioridad a aquellos con comorbilidades de riesgo (enfermedades que padecen y que debilitan su sistema inmunológico), así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana. Esto podría estar atentando contra su derecho humano a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política.

