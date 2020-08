Ordenan detener a la esposa de César Duarte por desvío de recursos

Un juez de control en el estado de Chihuahua giró una orden de aprehensión contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, actualmente preso en Estados Unidos tras ser detenido en Miami, Florida.

El juez de Primera Instancia en Materia Penal, adscrito al Distrito Judicial Morelos (Chihuahua), informó que en audiencia privada emitió una orden para detener a la esposa de Duarte Jáquez. Dicho mandato judicial fue notificado a través de un informe a Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, a quien Gómez Fong solicitó un amparo en julio pasado.

Sin embargo, el juez de Distrito negó la suspensión definitiva contra la orden de detención provisional con fines de extradición, aunque le concedió el amparo por orden de aprehensión, siempre y cuando se trate de un delito que no contemple prisión preventiva oficiosa. En caso de tratarse de un delito de esta naturaleza, señaló el juez en la sentencia de amparo, la suspensión no podrá evitar su captura.

Hasta el momento no se ha especificado por qué delito o delitos se dicta esta orden que emitió el juez de Control de Chihuahua en contra de la esposa de César Duarte, pero medios locales han informado que está relacionado con desvíos de recursos.

Familia de Duarte buscan amparos contra detenciones

La esposa del exmandatario estatal no es la única que ha buscado un amparo para evitar la aprehensión. El pasado 13 de agosto, su hija Bertha Duarte Gómez también solicitó la medida de protección contra cualquier orden de aprehensión de forma provisional con fines de extradición.

De acuerdo con el gobierno de Chihuahua, César Duarte, sus familiares y su círculo más cercano han perdido entre 80 y 100 amparos.

Esos amparos son de los denominados buscadores, que buscan la posible existencia de una orden de aprehensión o de una orden de detención, y bueno seguramente no lograron el objetivo, por eso los jueces niegan los amparos, en virtud de no existir los actos que están reclamando, por lo cual ya no existe una materia para ese amparo”, explicó a reporteros el consejero jurídico de gobierno del estado, Jorge Espinoza Cortés.

El funcionario agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones sobre el círculo más cercano del exgobernador, tanto familiar como empresarial.