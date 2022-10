Opioides una posible solución al dolor

Los opioides sintéticos, han desplazado a la heroína , pues su parecido a la morfina, la hace entre 50 y 100 veces más potente, por ello su consumo es más atractivo, según la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

En ese contexto, el consumo de este tipo de sustancias se ha disparado en los últimos años entre jóvenes de 15 y 29 años, tanto en México como en Estados Unidos, expertos aseguran que éstas, se vende en forma de píldora y es relativamente barato producirlo para los cárteles dedicados a la movilización de este tipo de mercancía en ambas naciones.

Tan solo en el 2021, el fentanilo capturó 75 mil muertes, al día de hoy las autoridades Estadounidenses se han dedicado a combatir el fentanilo, pues se ha visto que este puede estar al alcance de los menores, no obstante otras naciones, entre ellas México, busca en los opioides una solución a muchos casos paliativos con pequeñas dosis de esta fuerte droga.

Uso Médico de opioides

Aunque en México, los opioides están profundamente vinculados al narcotráfico, muerte y en sí a todo lo criminal, hay quienes buscan utilizarlos con más frecuencia en pacientes paliativos con dolores crónicos y hasta en aquellos pacientes, cuyas facultades mentales no pueden ser controladas, por ello han buscado demostrar con datos reales los posibles beneficios, no obstante gran parte del cuerpo médico no está dispuesto a prescribir este tipo de sustancias.

Pero quienes sí se han aventurado a implementar este tipo de tratamiento, han notado cambios en la salud, por lo que se calculó que en el 2015 el opiáceo importado legalmente para fines médicos en México alcanzaba para satisfacer apenas 35% de la necesidad de paliativos solamente. Eso sin considerar otras necesidades como el dolor relacionado con cirugías y traumatismos, y sin tener la certeza de que realmente llegaban al paciente.

Opiofobia

Expertos han destacado, que parte de esta situación se debe a que existe un miedo y rechazo a la sustancia , pues se tiene el pensamiento de que no funciona o que en su defecto crearán adicción en los pacientes.

El origen de todo es que no hay la demanda como debería ser debido a la opiofobia: existe prejuicio y temor de los propios médicos a prescribir opiáceos. Para que haya mayor sensibilidad y conciencia falta mayor capacitación sobre manejo del dolor entre médicos y enfermeras.

Dice la doctora Silvia Allende, de la Clínica de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), que no debería haber ningún médico o enfermera graduado sin por lo menos un curso en medicina paliativa y control del dolor.

“En la génesis del médico y enfermera no está una visión de cómo diagnosticar y tratar el dolor de tu paciente, y llegan a los hospitales de abolengo usando tamizol y paracetamol, no se interesan en tratar el dolor como punto de partida para abordar al paciente con calidad“, advierte.

