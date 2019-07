Operativo de Guardia Nacional en Metro será sorpresa, asegura Sheinbaum

Usuarios del Metro se llevaron una sorpresa la mañana de este 30 de julio, ya elementos de la Guardia Nacional implementaron un dispositivo de seguridad preventivo en nueve estaciones de cinco líneas de la red del Metro.

Sin embargo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la presencia de los uniformados no será de manera permanente, ya que aclaró, los elementos solo acudirán cuando se hagan operativos sorpresa.

Sheinbaum señaló que con este operativo se busca erradicar los delitos en el Metro, el cual, reconoció van a la baja.

“No va a estar permanente, sino que va a hacer algunos operativos, en particular en particular en algunas estaciones. Se ha hechos un buen trabajo de parte del Metro en la revisión de la seguridad, han ido disminuyendo los delitos, pero no se han acabado evidentemente y son operativos sorpresas así como este”, detalló la Jefa de Gobierno.

Disolvieron el cuerpo de granaderos para meter al ejército al metro. Díaz Ordaz estaría orgulloso de ustedes, @Claudiasheinpic.twitter.com/gu7yoBJEdT — Ferrer Galván ���� (@FerrerGalvan) July 30, 2019

Por otro lado, Sheinbaum informó que no se contempla realizar operativos en otros medios de transporte de la capital, ya que dijo, su principal presencia está en las alcaldías.

Como parte del operativo, los elementos procedieron a la revisión de mochilas y maletas, realizado labores de vigilancia en pasillos, al exterior, en puentes de acceso al Metro, así como en las inmediaciones de las instalaciones.

A través de redes sociales usuarios informaron en Twitter sobre el operativo.

“#GuardiaNacional revisa a usuarios del @MetroCDMX y vigila pasillos y accesos. Esto en B. Pto Aéreo L-1, Aragón L-5, C. de San Juan L-A, Agrícola Oriental L-A, Romero Rubio L-B, Santa Anita L-8, Consulado L-5, Candelaria L-1 y Guelatao L-A. Revisiones serán itinerantes”.

Elementos de la Guardia Nacional, ya cuidan de la seguridad de los habitantes de un par de municipios ubicados en el Valle de México, Ciudad de México; esta operación se lleva casi de forma secreta y es en cooperación con operativos de autoridades locales y estatales.

Te puede interesar: Guardia Nacional reclutará a un total de 150 mil elementos, indicó Durazo

Las autoridades municipales de Ecatepec, aprobaron la donación de tres terrenos que albergarían a la Guardia Nacional en dicho municipio, de momento se espera la llegada de 350 elementos, mismos que podrían arribar en las próximas horas.