Ómicron llegará a México revela Hugo López-Gatell en la mañanera

La variante Ómicron de detectada en Sudáfrica, llegará a tierras mexicanas y será una de las predominantes en todo el mundo, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de la Salud durante la conferencia de prensa en el Edificio Virreinal de la Ciudad de México.

“Suponiedo que pudiera ser una variante más agresiva, hasta el momento está en los cinco continentes”.

Eso fue lo que dijo el subsecretario de la Salud y complementó argumentando: “Medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras no tienen ningún sustento científico, son medidas que en algunos casos, a algunas personas puede reducirles la ansiedad”.

Tal parece que el subsecretario López-Gatell aclaró que la nueva variante no ha demostrado ser más contagioso ni tener mayor transmisibilidad y que las medidas como cancelación de viajes y cierre de fronteras no son efectivas.

Ómicron en México

No queda duda que de la misma forma que ocurrió con la variante Delta, la nueva variante llegará a México en cualquier momento: “Podemos garantizar que Ómicron terminará siendo una de las variantes de Covid-19 que será de las predominantes en el mundo…”.

“Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe”.

¿Por qué la alerta de la OMS?

López-Gatell precisó que la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la nueva variante, se debe a que el 70% de la población mundial se ubica en países en donde sólo se ha vacunado a menos del 10%.

“La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas, hay regiones extensas en el mundo que representan el 70% de la población que tiene menos de 10% de vacunación”, indicó.

Cabe destacar que hasta el momento la variante Ómicron no ha demostrado ser más virulenta, ni más transmisible, no se ha identificado que cause enfermedad más grave y la efectividad de las vacunas no escapa a la resistencia inmune.

