Omar García Harfuch CALLA ante acusaciones de crear la 'Verdad Histórica'

Durante la audiencia de Jesús Murillo Karam, la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, colaboró para crear la llamada ‘Verdad Histórica’, que sirvió para dar respuesta a la población sobre lo que supuestamente pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En la imputación del delito de tortura al ex Procurador General de la República de México, la FGR dijo que Omar, en ese entonces coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero, tuvo una reunión con Tomas Zerón de Lucio, quien era director de la Agencia de Investigación Criminal, y el ex procurador.

Recordamos que durante 2016, el ahora Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue designado como el nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, pero aseguró que cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas que tuvo la "Verdad Histórica", él estaba en destacamento en Michoacán, y negó que hubiera sido enviado a guerrero.

Omar García Harfuch negó su participación en caso Ayotzinapa

El funcionario mantiene su cargo en la CDMX

El funcionario público fue acusado directamente por la FGR de colaborar con el ex procurador general Jesús Murillo Karam, sobre construir la conocida “Verdad Histórica”, y aunque el funcionario Omar García Harfuch no ha emitido nuevas declaraciones, previamente al ser cuestionado, afirmó que él no tuvo nada que ver.

“Es importante precisar que cuando suceden esos hechos, es importante decir donde estaba yo. Yo estaba en Michoacán, exactamente en Buenavista, Tomatlán y en Nueva Italia, Michoacán”.

“... Yo no estaba en Guerrero, si hubiera estado en Guerrero, por supuesto salir a asumir y dices ‘me hago responsable de la Policía Federal’”.

Específicamente en el caso de Murillo Karam, se le señala también de haber cometido actos de tortura contra algunas personas que están relaconadas con el caso, actos que se usaron para terminar la construcción de la falsa versión que se emitió por la hoy desaparecida Procuraduria General de Justicia.

¿Qué pasó con Omar García Harfuch?

Sobrevivió a un atentado en 2020

En junio de 2020 el jefe de la policía de la Ciudad de México fue blanco de un atentado que cobró la vida de varios de sus escoltas y a él lo dejó con tres heridas de bala que no pusieron en riesgo su vida. Las autoridades aún investigan los motivos del ataque que fue perpetrado por integrantes del narcotráfico.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram