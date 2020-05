Olvidan sana distancia para pagar recibos de CFE en Guadalupe, Nuevo León

En el municipio de Guadalupe, Nuevo León, decenas de personas olvidaron la sana distancia (recomendación hecha por la Secretaría de Salud a fin de evitar contagios de Covid-19) para pagar los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Usuarios de redes sociales reportaron desde la mañana de este lunes la aglomeración de personas afuera de las instalaciones de la CFE ubicada sobre la calle Lerdo de Tejada y Bravo de la colonia Las Huertas, de Guadalupe.

Con cubrebocas pero sin la sana distancia

En las imágenes difundidas se observan largas filas con personas a escasos centímetros de distancia, es decir, sin respetar la sana distancia, aunque la mayoría de ellos utiliza cubrebocas.

Aquí estoy otra vez en la CFE y miren la filota que hay para pagar y para aclaraciones, me iban a hablar el jueves y nada ahora a ver con que salen son bien huevones no hacen nada, ya vino @elnorte con cámaras, ojalá @Profeco nos ayude #cuarentena #CfE #Guadalupe pic.twitter.com/cl3xV7ZUxZ — Rafa el FM ®©���������������� (@rafranmo) May 4, 2020

De acuerdo con El Norte, algunos de los usuarios explicaron que tenían dos horas formados esperando su turno de pagar, además agregaron que los cajeros permanecieron cerrados el fin de semana, por lo que tuvieron que acudir este día.

La mayoría manifestó que debido a que su recibo se encuentra vencido, por lo que no pudieron realizar el pago en alguna tienda de conveniencia o supermercado y se vieron obligados a acudir a estas instalaciones de la paraestatal.

Aunado a ello en las instalaciones de la CFE solo funcionaban dos cajeros, personal de esta dependencia explicó que también se puede realizar el pago en la aplicación o en el portal de internet de la CFE.

Sana distancia

El pasado 16 de abril, el Gobierno de México anunció que extendería las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo para evitar que se dispare la pandemia del coronavirus en el país y evitar que colapse el sistema de salud.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos, se ampliaría la llamada Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

Olvidan sana distancia para pagar recibos de CFE en Guadalupe, Nuevo León

Te puede interesar: Nuevo León registra devastadores incendios forestales

La Jornada de Sana Distancia contempla la paralización de actividades no esenciales y exhorta a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en el trabajo informal.