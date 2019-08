Olga Sánchez insiste al Senado que sea regulado el consumo de marihuana

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación indicó en el marco de la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena que aún se encuentra pendiente el tema de la regulación y control del cannabis y la marihuana en México, de tal forma que insistió a los morenistas para que hagan una revisión al marco legal idóneo tanto para su uso personal,médico, comercial y científico afirmó.

“Esto permitirá que la ciudadanía ejerza su libertad, se avance hacia una política de drogas progresista, que aborde el problema del narcotráfico desde la perspectiva de la seguridad, de la salud, de la economía, y algo muy importante que trae esta iniciativa, de la justicia social”, agregó Olga Sánchez.

De igual manera pidió a los morenistas en el Senado que legislen en materia anticorrupción, al señalar que “al día de hoy no se legislado sobre la instancia jurisdiccional que resuelva los casos graves de corrupción y que se sometan a la instancias de fiscalización y de investigación a nivel federal” aseveró.

“Por eso no dejemos de lado la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, aseveró la secretaria de Gobernación.

Felicito al grupo parlamentario de Morena de @Mx_Diputados por el clima de unidad y de equilibrios internos que han permitido fortalecer la democracia. Debemos recordar que en ninguna parte del mundo, un partido dividido puede ser opción de gobierno. pic.twitter.com/qtZKGJYZn3 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 30, 2019

En otros temas a los que hizo referencia Sánchez Cordero fue a lo referente a su petición a los senadores para que los morenistas logren dictaminar que quienes nazcan en el extranjero pero sea descendientes mexicanos, es decir de padres mexicanos les sea otorgada la nacionalidad.

Lo anterior dijo, se haría con la finalidad de que los nacido por ejemplo en los Estados Unidos, que estos no queden sin patria debido a las reformas del país vecino del norte, que está contemplando más el derecho de la sangre y no tanto el lugar de nacimiento para obtener la nacionalidad estadounidense.

“De prosperar esta iniciativa (en el país vecino al norte) y de no tener esta reforma constitucional en nuestro país, vamos a tener una serie y a un grupo importante de mexicanos, nacidos en Estados Unidos o en el extranjeros, hijos de descendientes mexicanos, que tendrán la calidad de apátridas si nosotros no reformamos nuestra constitución y no les permitimos que tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento”, indicó Olga Sánchez.

