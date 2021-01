La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la prueba PCR que se realizó dio “negativo” a COVID-19, esto luego de que el fin de semana acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador –quien confirmó que se contagió del virus SARS-CoV-2– a una gira de trabajo por el norte del país.

Durante la conferencia matutina de ayer lunes, la encargada de la política interna informó que primero se realizó una prueba rápida la cual dio resultado negativo; posteriormente acudió a un laboratorio privado para someterse a la prueba PCR (exudado faringeo-nasofaringeo) la cual dio un resultado negativo.

Olga Sánchez está libre de COVID-19

A través de su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero compartió su resultado e indicó que tras el resultado negativo seguirá cumpliendo sus funciones y siguiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Examen SARS-CoV-2 (COVID-19)* Método: PCR Tiempo real Tipo de muestra: Exudado Faringeo / Nasofaringeo. Gene N No Detectado; Gene E No Detectado; Gene RdRp, No Detectado. Interpretación Negativo”, se lee en el documento del laboratorio.

En la interpretación de la prueba se expone que un resultado "detectado" (Positivo) indica la presencia de SARS-CoV-2 en el momento de la toma de la muestra biológica.

“Un resultado 'no detectado' (Negativo) no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 debido a factores como el periodo de incubación, variabilidad biológica, calidad de la toma de muestra; el conjunto de estos factores es reflejado en la expresión viral obtenida.

Olga Sánchez da negativo a COVID-19 en segunda prueba PCR

El laboratorio informó que los resultados serán notificados por Orthin Laboratorio al Instituto Diagnostico y Referencia (InDRE), siguiendo el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio COVID-19.

Como informamos en La Verdad Noticias, la tarde noche del domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó a través de sus redes sociales que estaba contagiado de COVID-19, y hasta ese momento presentaba síntomas leves.

Te puede interesar: A confinamiento Hugo López-Gatell por contacto con el presidente AMLO

“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico”, informó el presidente.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.