Oficial de la CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura y todo queda grabado

En varias redes sociales ha comenzado a circular un video donde se puede ver como un oficial de la CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura.

De acuerdo a EMEEQUIS, el hombre amenazante se trata de Ángel Gómez Garza, oficial mayor de la organización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual es titular Rosario Piedra Ibarra.

Mientras que la víctima es Óscar Kábata, quien había sufrido de tortura por parte del Ejército en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2009, justo cuando se daba el Operativo Conjunto Chihuahua, a cargo del general Felipe de Jesús Espitia.

CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura

Oficial mayor de la CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura, se trata de Ángel Gómez Garza.

¿Qué fue lo que pasó? En el video que circula por las redes sociales se puede escuchar la voz de Óscar diciendo: “Gracias, eh, gracias por la putiza que me dieron”. Luego Gómez Garza comentaría “¡Chínguenselo!”.

¿Cómo la CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura? Cuando Ángel Gómez Garza (de camisa blanca), oficial mayor de la CNDH, escucha de Óscar Kábata “Qué cagadota están haciendo“, le dice “ahí sigue grabando, maricón”.

Al ser entrevistado por EMEEQUIS, Óscar acusó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de no cumplir con los acuerdos que tenían con él como parte de la reparación del daño por el secuestro y tratos inhumanos que sufrió por parte de militares.

Además de la inacción de la CNDH e irregularidades en la integración de su caso para echarle la mano a la dependencia federal.

CNDH ofrece acuerdo a víctima de tortura

Ángel Gómez Garza es oficial mayor de @CNDH. Debe renunciar: como un mafioso amenaza a Óscar Kábata, víctima de tortura.



Vídeo @emeequis pic.twitter.com/Krb0g56Iph — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) January 24, 2022

La CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura, y después de agredirlo, Kábata dijo que la Comisión lo buscó para ofrecerle un acuerdo reparatorio reconociendo que lo golpearon mientras se manifestaba afuera de las oficinas, pero sin decir los nombres.

“Te soy sincero: yo me esperaría golpes de todos, pero jamás en la vida me pasó por la cabeza ni provocarlos ni que ellos me fueran a pegar, porque son de CNDH. Llegué a la puerta y desde que llegué me empezaron a decir malas razones: que ‘¿a qué vienes, pendejo?’”.

Óscar contó: “Me asombré demasiado y me recargué en la puerta y les dije: ‘¿ah, sí?’ Yo no les estoy diciendo nada; son de CNDH. Y en eso se abre la puerta y me voy para atrás y sale alguien de ahí, no sé quién, y me empuja y les dice: ‘¡chínguenselo!’, y me empiezan a golpear entre los cuatro, uno de ellos, o dos de ellos más bien, me pisan para que no me pueda mover ni correr y me empiezan a golpear en la cara y en todas partes”.

Cabe señalar que antes del acuerdo, le ofrecieron diez mil pesos que no aceptó: “Al principio yo les dije: ‘mira, no me des dinero, arréglame todas las cosas, todas las irregularidades, que has hecho en mi caso y ahí estuvo'”.

Pero fue su abogado que le aconsejó que recibiera el dinero y firmó un acuerdo donde no se especificaba que no debía comenzar un proceso legal, por lo que la Comisión busca que firme un nuevo trato, luego que la CNDH amenaza con golpear a víctima de tortura.

