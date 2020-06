Obligan a trabajar a médico con síntomas de Covid-19 y muere en Edomex

Ricardo Ríos se desempeñaba como médico en el Hospital Atizapán en el Estado de México (Edomex), sin embargo, su vida empezó a correr peligro cuando presentó síntomas asociados al nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19, días después perdió la vida a causa de una cadena de infartos. Hoy, su familia enfrenta burocracia para cobrar el seguro que le ofreció el Gobierno Federal.

La esposa del especialista de la salud detalló para Milenio que su esposo presentó durante seis días síntomas de coronavirus, sin embargo, el nosocomio le negó al prueba y fue obligado a cumplir con sus labores pese a que diversas ocasiones manifestó su estado de salud.

El 1 de abril, el médico detectó que algo no andaba bien, por lo que le informó a su familia que se sentía débil y sospechan que se había contagiado de Covid-19, por lo que la llegar al trabajo solicitó que le hicieran la prueba, pero esta fue negada por su jefa, Maricela Quezada bajo el argumento que tenía que desarrollar nuevos síntomas para poder justificar la aplicación.

Obligan a médico con síntomas de Covid-19

Seis días pasaron desde que el médico solicitó la prueba y ante la presencia de nuevos síntomas optó por recurrir a hospitales privados, en donde le ofrecieron la aplicó de la cita hasta dos días después, así que no tuvo más remedio que regresar a trabajar.

“Tenía una junta a las 10 de la mañana y ahí el que se da cuenta es el director porque lo ve mal, se veía más demacrado de la cara. Le preguntó que qué tenía y cuando le dijo que se sentían muy mal, le respondió que por qué no había dicho nada”, relató la familia del ahora occiso.

Muere médico, le negaron ausentarse a pesar de tener síntomas de #Covid-19



Ricardo Ríos, falleció porque le negaron la prueba en el Hospital Atizapán, a pesar de tener síntomas, le prohibieron ausentarse de sus labores y murió por una cadena de infartos.https://t.co/W6Ow60rXx7 pic.twitter.com/7eiOp6kVWo — Reporteros en Línea (@LReporteros) June 11, 2020

Médico da positivo al Covid-19

Tras pasar todo un viacrucis, Ricardo Ríos se aplicó la prueba, tres días después le notificaron que el resultado fue positivo, tenía coronavirus. De inmediato su estado de ánimo decayó y su familia acondicionó una habitación en el patio de su casa para mantenerlo aislado.

Antes de ponerse en cuarentena le pidió a su esposa que comprará medicamento y un toque de oxígeno, a diario, él mismo le daba instrucciones de cómo atenderlo. Todo marcha bien, pero días más tarde su salud empeoró y aunque había pedido a su familia no llevarlo a un hospital pues no quería ser intubado, no hubo otro remedio.

“Le digo ‘te vas a ir, vas a estar bien, te vas para estar bien’, pero ya no me dijo nada”, esas fueron las últimas palabras que la familia pudo decir Ricardo Ríos, quien fallecido el pasado 20 de abril a causa de tres infartos.

Obligan a médico con síntomas de Covid-19

Pero la pesadilla para la familia no terminó ahí, pues la familia del médico se ha enfrentado a los difíciles trámites burocráticos para poder cobrar la pensión, del cual hasta el momento han tenido ninguna solución.

Médicos con Covid-19

La Secretaría de Salud el 20 por ciento corresponde al personal de salud que día a día trabaja en primera línea para combatir el mortal virus en los diversos hospitales del país, en jornadas mayores a 10 horas.

Hemos visto esta gráfica repetida ad nauseam, pero esta en particular merece nuestra atención. Son los casos confirmados y sospechosos de los héroes de esta tragedia: los del personal de la salud. México tiene la deshonrosa distinción de sumar 20,217 héroes infectados. �� pic.twitter.com/uesxztiBz0 — lximenezfyvie (@lximenezfyvie) June 3, 2020

Te puede interesar: Médicos pueden caer en el alcoholismo por su labor contra el Covid-19: IMSS

El director general de epidemiología, José Luis Alomía informó el 2 de junio, un total de 20 mil 217 médicos y enfermeros se han infectado de este patógeno. De los cuales 4 mil 117 se encuentran activos, es decir que se detectaron en las últimas semanas.