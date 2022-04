Oaxaca amaneció con sismo de 4.8 grados este 27 de abril en San Pedro Pochutla

El temblor se sintió también en zonas aledañas a la entidad/Foto: Infobae

En San Pedro Pochutla, Oaxaca se registró un sismo con una magnitud de 4.8 y una profundidad de 16 kilómetros desde las 6:01 Horas (Hora Centro de México) este miércoles 27 de abril. De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó 42 km al suroeste de la ciudad.

Según el SSN, no amerita que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México, debido a que la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. El temblor no causó daños materiales ni heridos, por ahora.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pasado 17 de abril también se registró un sismo en Oaxaca, pero en la de Ciudad Ixtepec, con una magnitud de 4.5. Ante esta actividad sísmica el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) hace un llamado a no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

No hay alerta de tsunami tras nuevo sismo en Oaxaca

El sismo no causó ningún tipo de daño en el estado/Foto: Twitter

La Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México descartó en su cuenta de Twitter una alerta de tsunami y que hasta el momento no se han reportado daños en los estados en los que se percibió el sismo hoy 27 de abril de 2022.

“De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de tsunami de @SEMAR_mx tras el sismo de 4.8 en Oaxaca, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni la población”, escribió en su cuenta de Twitter.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano reportó otro temblor a las 6:40 de la mañana de este 27 de abril de 2022 en el límite de Guerrero con Oaxaca que tampoco superó los niveles preestablecidos para activar la alerta sísmica en la CDMX.

México, una zona de frecuentes temblores

En el país, varios estados son zonas de mayor actividad sísmica en el año/Foto: Twitter

México se encuentra en una zona de alta actividad geológica, que lo expone al riesgo constante de sufrir terremotos. Prueba de lo anterior fueron los sismos de 1985 y 2017, que causaron grandes daños. Por lo cual, se le pide a la población seguir los protocolos de seguridad en caso de que ocurra un sismo con el más reciente de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

