OVNI sobrevuela el socavón de Puebla, el objeto parece suspendido en el aire

Youtuber capta el momento que un OVNI sobrevuela el socavón de Puebla. Recordemos que el pasado 29 de mayo de 2021 en un terreno de cultivo en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de Puebla capital un enorme hoyo se originó en la tierra.

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el socavón, sin embargo, la euforia inicial por el socavón parece haber terminado, ya que no se ven las largas filas en los miradores, mesas llenas de comensales ni los vendedores de recuerdos como llaveros, playeras y gorras.

Sin embargo, recientemente un joven youtuber decidió acudir al lugar para realizar unas tomas aéreas con un dron, pero la sorpresa fue ver que OVNI sobrevuela el socavón de Puebla.

OVNI es el acrónimo del término Objeto Volador No Identificado y se refiere a la observación de un objeto volador, real o aparente, que no puede ser identificado por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.

Entendiendo qué es la expresión OVNI, el youtuber, como muchas otras personas se preguntaba qué fue lo que pasó con este fenómeno natural, por lo que decidió grabar imagenes del lugar por medio de un dron.

Sin embargo, su sorpresa fue descubrir que un OVNI sobrevuela el socavón de Puebla, se trata de un extraño objeto que sobrevolaba la zona del famoso socavón.

El 'youtuber' y su equipo que difundieron algunas imágenes recientes del estado en que se encuentra el socavón de Puebla mediante un video grabado con un dron, el cual dura poco más de diez minutos.

En el video se puede ver claramente un objeto volador en forma de cilindro sobrevolando de forma estática el área del socavón, del cual el youtuber dijo:

"No parece tener cables, no sabría explicarles qué es, ojalá se pueda apreciar; no digo que sea un OVNI ni un platillo volador, pero está bastante raro".