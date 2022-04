OPS alerta por posible repunte de COVID-19 en México tras Semana Santa

¿Posible reporte de COVID-19 en México?

La Organización Panamericana de la Salud manifestó su preocupación ante un posible repunte de COVID-19 en México durante el periodo nacional de Semana Santa.

Tal como sucedió en 2021, el organismo indicó a las autoridades que deben de tener especial cuidado en estas fechas y sobretodo garantizar que se respetan las medidas sanitarias ante el arribo de millones de turistas.

Pese a que la entidad presenta su décima semana en reducción de casos, indicaron que es importante no bajar la guardia y seguir respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias.

¿Posible reporte de COVID-19 en México?

¿Posible reporte de COVID-19 en México?

Desde la ciudad de Washington, la conferencia de prensa de la OPS abordó un posible escenario de repunte para México, mismo que podría darse tras el periodo vacacional de Semana Santa.

“Entonces podemos considerar que México se encuentra en un periodo inter epidémico. Sin embargo, no se recomienda relajar las medidas preventivas no farmacológicas en el país… el riesgo de activación de la pandemia no está descartado dada la inestabilidad de la situación internacional y la siempre, posibilidad de la emergencia y surgimiento de nuevas variantes de preocupación.

Sobre el tema indicaron que México tendría que prestar una atención especial durante los feriados de Semana Santa, época donde se espera el arribo de millones de turistas en las playas o zonas vacacionales.

Además indicaron que el uso de cubrebocas debe mantenerse como obligatorio, pues hay algunas ciudades del país que han levantado restricciones para deshacerse de ello en los espacios abiertos.

“Cualquier medida de relajación del uso de mascarillas debe tener en contraparte un sistema muy ágil de detección rápida y de medidas focalizadas en aquellos espacios donde hay un aumento en la trasmisión del virus”, sostuvo.

Números de la pandemia de COVID-19 en México

Números de la pandemia de COVID-19 en México

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, durante las últimas 24 horas el país registró un total de 4 mil 223 infecciones confirmadas y 83 nuevas defunciones.

En total han sido 5 millones 671 mil 144 los casos acumulados y 323 mil 318 muertes derivadas por los contagios de COVID-19 en México.

En espera del posible repunte de COVID-19, las autoridades llamaron a seguir las medidas sanitarias que todos conocemos, tales como el lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas y evitar las aglomeraciones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!