ONU llama a México a proteger a los periodistas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades de México deben “garantizar la seguridad” de los periodistas y no atacarlos, esto a unos días de que el periodista Ciro Gómez Leyva saliera ileso de un ataque en la Ciudad de México.

“Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades", señaló en un tuit el Alto Comisionado que instó a “México a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad”. Y recalcó que “si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios”.

Esta publicación ocurre tras que, como se informó en La Verdad Noticias, el periodista Ciro Gómez Leyva sufriera un atentado a balazos el pasado 15 de diciembre, donde hombres armados siguieron al comunicador al salir de su trabajo para luego interceptarlo a unos 200 metros de casa.

AMLO condena ataque contra Ciro Gómez

Gómez Leyva fue atacado a tiros cuando regresaba a su casa

Tras la noticia de la agresión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó la agresión. Es importante destacar que el periodista suele ser un crítico del mandatario y un objetivo de las críticas de López Obrador.

Un día antes del ataque, el presidente había hecho declaraciones sarcásticas, donde señalaba que escuchar a Gómez Leyva y otros comunicadores opositores es algo “dañino para la salud” de las personas.

Gómez Leyva fue quien denunció de primera mano el ataque en su contra, quien denunció que el ataque ocurrió a unos 200 metros de su casa y fue realizado por dos sujetos que dispararon desde una motocicleta hacia el periodista.

El periodista logró salir ileso, las balas impactaron en el cristal de su parabrisas y del lado de la ventanilla del vehículo, así como en la carrocería de la camioneta, la cual era blindada. La noticia del atentado hacia el comunicador rápidamente llamó la atención de medios tanto nacionales como internacionales.

¿Cuántos periodistas han asesinado en México?

Un total de 13 comunicadores han sido ultimados en el 2022

Según datos del mismo gobierno, durante el 2022 un total de 13 periodistas han sido asesinados en el país. Ante esta situación, México fue considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

