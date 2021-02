ONG denuncia que registro de vacunación COVID-19 excluye a personas sin CURP

El registro de vacunación contra el COVID-19 ha iniciado desde hace un par de semanas, donde la mayoría de los participantes se encuentran en la población de la tercera edad, aunque muchos de ellos no han podido darse de alta.

La razón principal es por que la plataforma excluye a personas que no cuenten con su CURP, lo que ha generado un aumento en el riesgo a la salud pública, de acuerdo a la denuncia realizada por una ONG que detectó el problema.

Sin CURP no hay vacuna contra el COVID-19

Las vacunas no estarían disponibles para gran parte de la población mexicana

La organización no gubernamental ‘Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia’ encabezada por el instituto para las mujeres en la migración (IMUMI), denunció que la plataforma de registro solicita la clave única de registro de población, documento con el que no cuenta un gran porcentaje de los mexicanos.

Al no tener ese documento no pueden darse de alta para poder recibir la vacuna, lo que pone en riesgo a la salud pública al dejar vulnerable a una gran parte de la población, y por ende dificultar más la salida de la pandemia, ya que de acuerdo a la ONG no debería ser un requisito obligatorio.

Asimismo, Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, habló en representación de la alianza señalando que la población deportada, migrante e indígena que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana y es excluida por esta razón.

Exigen a AMLO solución para problema de CURP

Un alto porcentaje de la población no cuenta con el documento que acredite su nacionalidad

Averiguamos en La Verdad Noticias que el presidente de la república no ha revelado alguna propuesta para solucionar el problema de la población que no cuenta con documentación oficial para poder tener acceso a la vacuna, la cual es un gran porcentaje en varios estados.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden declaró que la vacuna estará disponible tanto para ciudadanos naturalizados como para los que no tengan en orden su situación legal, una propuesta que instan, debería ser aplicada en México y que sería la solución de acuerdo a la declaración de la ONG que denunció el hecho.

