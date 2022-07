Nuevos vagones de la Línea 1 del Metro de la CDMX salen desde China

Nuevos vagones de la Línea 1 del Metro salen desde China

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó este lunes los nuevos vagones que integrarán la renovación de la Línea 1 del Metro, la cual se encuentra en obras por el momento.

Estos trenes llegarán desde China, que apoya al gobierno del estado para poder mejorar el sistema del transporte público en la capital del país, pues la ruta llevaba más de medio siglo de funcionamiento sin tener mejoras significativas.

Anunciaron que más de la mitad de los trenes serán de fabricación china, mientras que los demás serán ensamblados en una fábrica de Querétaro, para apoyar a empresas nacionales en la producción de este tipo de transportes.

“Hoy sale el primer tren de China. Son 29 trenes, de los cuales, el primero se fabrica completamente allá y de los otros 28, se fabrican en 65% en China y el resto en Querétaro”.

Ante los cuestionamientos de la prensa por las obras en la Línea 1 del Metro en la CDMX, la gobernante afirmó que esta obra es como construir una línea totalmente nueva, pues la inversión que se requirió es enorme.

“No se había realizado una obra de esta magnitud en las líneas del Metro, estamos hablando de una línea nueva completa, es decir, queda solamente el túnel y se instalarán nuevamente todos los sistemas”.

Pues luego de 53 años de funcionamiento, su funcionalidad podría haber estado comprometida y se requería un cambio total en sus equipamientos.

¿Cuándo es el cierre de la Línea 1 del Metro?

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya había anunciado con anticipación sobre el cierre de la ruta del metro, como te habíamos contado en La Verdad Noticias, indicando que el mes de julio sería cuando las obras dieran inicio.

Y aunque no se tiene certeza de que no haya ningún retraso en las obras, por el momento se espera que la Línea 1 del Metro de la CDMX no abra sus puertas hasta marzo del 2023, aunque podría estar cerrado por un año entero, de acuerdo a la comunicación del gobierno.

