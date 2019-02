Nuevo lema de Pemex se inspira en el gobierno de Nicolás Maduro

A pesar de que México intenta no involucrarse en la crisis que se vive en Venezuela, ahora el nuevo lema de Petróleos Mexicanos (Pemex) está siendo comparado con el del gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro.

El nuevo lema de Pemex, “Por el rescate de la soberanía”, sustituye al del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto “Tenemos la energía”.

La frase se debe a las medidas propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en contra del robo de combustible en el país.

Esta nueva imagen con el nuevo lema de Pemex ya estaba siendo usada en imágenes que se publicaban en la red social y fue el pasado 15 de enero cuando se pudo observar por primera vez el cambio de logotipo.

La polémica se debe a que el lema de Pemex es muy parecido con la estrategia de “Plena Soberanía Petrolera” para Venezuela que divulgaba Nicolás Maduro para su petrolera estatal PDVSA hace un par de años.

Anteriormente las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido criticadas por los medios de comunicación y expertos.

La guardia nacional de AMLO fue comparada con la de Venezuela, pues lejos de tener un mando civil, de lo que se requiere es que la Guardia tenga un “ADN civil”.

"Tres de cada cuatro gendarmerías se encuentran en dictadura; mientras que nueve de cada 10 guardias civiles se encuentran en democracias. La propuesta que hoy hace el gobierno de México se asemeja al modelo venezolano. Una Guardia no solo requiere un mando civil, sino de un ADN civil, de un presupuesto y que no esté sujeta a subastas”, afirmaba el ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora.